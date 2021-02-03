Меры соцподдержки помогли привлечь в поликлиники Волжского района почти 90 молодых специалистов

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Для оказания качественной медицинской помощи жителям Самарской области в медучреждения региона привлекают квалифицированных медицинских работников. Помогают в этом меры социальной поддержки молодых сотрудников наиболее востребованных специальностей, а также программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом, в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По поручению главы региона муниципалитеты разработали программы мероприятий по созданию благоприятных условий в целях привлечения медиков и фармацевтов для работы в лечебных учреждениях, в том числе по обеспечению их жильем.

Особое внимание руководство лечебных учреждений уделяет комплектованию первичного звена здравоохранения.

Сохранить и закрепить медицинские кадры в сельской медицине, рабочих поселках, малых городах с населением до 50 тысяч человек помогают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Волжская центральная районная больница активно привлекает выпускников медицинских вузов и молодых специалистов в первичное звено здравоохранения.

«С 2014 года по 2020 год мерами социальной поддержки воспользовались 89 человек, которые пришли работать в отделения больницы, - рассказала начальник отдела кадров Елена Яковлева. - Только в 2020 году программой «Земский доктор» воспользовались 8 медицинских работников, по программе наиболее востребованных специальностей к нам устроились 9 сотрудников. Меры соцподдержки очень нужны молодым специалистам, они позволяют обеспечить преемственность поколений, молодые работают под присмотром более опытных врачей - наставников. Так что мы с удовольствием принимаем на работу молодых специалистов, они оправдывают наши надежды».

Врач-терапевт поликлиники Снежана Никитина, которая оказывает помощь жителям Южного города, после окончания медицинского вуза в 2017 году успела поработать в Самаре, создать семью, родить ребенка. Чтобы приобрести собственное жилье, супруги взяли ипотеку. Кроме того, врач решила принять участие в программе «Земский доктор», устроилась в поликлинику Южного города. «И получила меру поддержки в 1 миллион рублей, - рассказала Снежана. – Деньги молодой семье всегда очень нужны, особенно если появляется ребенок. Такая поддержка - хороший стимул для молодых врачей».

Халлы Кенжигалиева - участковый врач-терапевт поликлиники в Южном городе. Закончив в 2020 году Самарский государственный медицинский университет, она воспользовалась программой выплат специалистам наиболее востребованных специальностей. «Приятно, когда ты идешь работать по любимой профессии и тебе еще дают материальную поддержку, чтобы помочь с обустройством, - отмечает Халлы. - Приняли меня замечательно, меня все устраивает, коллектив прекрасный».

В 2021 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» запланированы выплаты 65 врачам и 28 средним медицинским работникам. Кроме того, с этого года в программе смогут принимать участие заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами – медицинские сестры и акушерки.

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