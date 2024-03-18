Меньше двух недель осталось до завершения первого этапа Всероссийского конкурса врачей 2024

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Ещё успеваете принять участие в конкурсе!



Минздрав России напоминает о проведении Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2024 года.



Выдвижение врачей, специалистов на конкурс по всем номинациям осуществляется коллективами организаций, а также в порядке самовыдвижения.



Конкурс проводится в три этапа:



До 1 апреля 2024 года — на уровне медицинских организаций, которые выдвигают кандидатуры медицинских и фармацевтических работников.



Второй этап — с 1 по 30 апреля.

Формируются конкурсные комиссии федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья.



Третий этап с 1 мая 2024 года проводится Центральной конкурсной комиссией.



Победителям конкурса врачей выплачивается денежное поощрение



Информационные письма с необходимыми сведениями уже направлены в заинтересованные органы государственной власти и организации. Подробнее о конкурсе на сайте Минздрава России.