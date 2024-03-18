Меньше двух недель осталось до завершения первого этапа Всероссийского конкурса врачей 2024

Ещё успеваете принять участие в конкурсе!
Минздрав России напоминает о проведении Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2024 года.
Выдвижение врачей, специалистов на конкурс по всем номинациям осуществляется коллективами организаций, а также в порядке самовыдвижения.
Конкурс проводится в три этапа:
До 1 апреля 2024 года — на уровне медицинских организаций, которые выдвигают кандидатуры медицинских и фармацевтических работников.
Второй этап — с 1 по 30 апреля.
Формируются конкурсные комиссии федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья.
Третий этап с 1 мая 2024 года проводится Центральной конкурсной комиссией.
Победителям конкурса врачей выплачивается денежное поощрение
Информационные письма с необходимыми сведениями уже направлены в заинтересованные органы государственной власти и организации. Подробнее о конкурсе на сайте Минздрава России.