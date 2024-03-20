Медсестра Самарской поликлиники № 10 стала донором костного мозга

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Два года назад студентка СамГМУ, медицинская сестра Самарской городской поликлиники № 10, региональный координатор волонтеров-медиков по направлению популяризации донорства Кристина Пошва вступила в регистр потенциальных доноров костного мозга.



О том, что её генотип совпал с генотипом пациента, она узнала в конце прошлого года.



Первая поездка в Москву в НМИЦ гематологии Минздрава России заняла всего один день. Кристина сдала необходимые анализы и прошла обследования. Спустя месяц ей позвонили из центра и назначили дату донации.



"Я была очень рада и одновременно волновалась. Но для меня решение стать донором костного мозга было важным и верным с самого начала. Мои близкие меня поддерживали на протяжении всего пути. Специалисты самарской станции переливания крови консультировали и настраивали на процедуру." - рассказала Кристина.



В Москве донор прошла процедуру стимуляции. Она заключалась в подкожном введении препарата, который способствует выбросу в кровеносное русло гемопоэтических стволовых клеток.



Сданные Кристиной клетки уже на пути в соседний город к пациенту, ожидающему трансплантацию.



"Соглашаясь на донорство, я думала не о том, кому именно я помогу, а о том, что жизнь другого человека зависит от меня, от принятого мной решения. Я просто не могла поступить иначе", - поделилась медицинская сестра.



Напоминаем, если вы решили стать потенциальным донором костного мозга, то необходимо подать заявление на вступление в регистр через Личный кабинет портала Госуслуг: раздел Документы - Здоровье - Подача заявления в Федеральный регистр доноров костного мозга. С подробной информацией можете ознакомиться по ссылке.

Фото: минздрав СО