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Медсестра Самарской поликлиники № 10 стала донором костного мозга

20 марта 2024 18:25
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О том, что её генотип совпал с генотипом пациента, она узнала в конце прошлого года.

Два года назад студентка СамГМУ, медицинская сестра Самарской городской поликлиники № 10, региональный координатор волонтеров-медиков по направлению популяризации донорства Кристина Пошва вступила в регистр потенциальных доноров костного мозга.

О том, что её генотип совпал с генотипом пациента, она узнала в конце прошлого года.

Первая поездка в Москву в НМИЦ гематологии Минздрава России заняла всего один день. Кристина сдала необходимые анализы и прошла обследования. Спустя месяц ей позвонили из центра и назначили дату донации.

"Я была очень рада и одновременно волновалась. Но для меня решение стать донором костного мозга было важным и верным с самого начала. Мои близкие меня поддерживали на протяжении всего пути. Специалисты самарской станции переливания крови консультировали и настраивали на процедуру." - рассказала Кристина.

В Москве донор прошла процедуру стимуляции. Она заключалась в подкожном введении препарата, который способствует выбросу в кровеносное русло гемопоэтических стволовых клеток.

Сданные Кристиной клетки уже на пути в соседний город к пациенту, ожидающему трансплантацию.

"Соглашаясь на донорство, я думала не о том, кому именно я помогу, а о том, что жизнь другого человека зависит от меня, от принятого мной решения. Я просто не могла поступить иначе", - поделилась медицинская сестра.

Напоминаем, если вы решили стать потенциальным донором костного мозга, то необходимо подать заявление на вступление в регистр через Личный кабинет портала Госуслуг: раздел Документы - Здоровье - Подача заявления в Федеральный регистр доноров костного мозга. С подробной информацией можете ознакомиться по ссылке.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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