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Медсестра Волжской РКБ Салима Аппакова спасала раненых бойцов в зоне СВО

5 февраля 2025 20:56
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В июле 2023 года Салима Аппакова приняла решение и добровольцем поехала в Мариуполь.

Медицинская сестра Волжской районной клинической больницы Салима Кадыргалиевна Аппакова оказывала медицинскую помощь мирному населению в Мариуполе и участникам СВО в полевом госпитале Анапы.

Салима Аппакова родилась в селе Дмитриевка Нефтегорского района Самарской области. Профессия медицинской сестры была выбрана сердцем — она всегда мечтала помогать людям. После окончания Новокуйбышевского медицинского колледжа она трудоустроилась в Самарскую областную клиническую больницу им. В. Д. Середавина. С 2020 года Салима Кадыргалиевна работает в Волжской районной клинической больнице медицинской сестрой.

До командировки она оказывала медпомощь в женской консультации районной больницы. В один из рабочих дней к ней пришла беременная пациентка, муж которой отправился на СВО.

"В тот момент поняла: мои навыки могут спасти жизни чьего-то отца, мужа, брата или ребёнка", - рассказала медработник.

В марте 2023 она отправилась в Анапу, где несколько месяцев трудилась в отделении гнойной хирургии полевого госпиталя, оказывая медицинскую помощь бойцам. В июле этого же года Салима Аппакова приняла решение и добровольцем поехала в Мариуполь.

"Вернувшись из Анапы, я прошла профессиональную переподготовку по специальности операционное дело, стала операционной медсестрой. И уже в июле отправилась помогать мирным жителям в Мариуполь. На связи всегда были родные и коллеги", - рассказала Салима Кадыргалиевна.

Весной прошлого года медицинской сестре в министерстве здравоохранения Российской Федерации выдали удостоверение ветерана боевых действий. На сегодняшний день она оказывает медицинскую помощь жителям Волжского района.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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В июле 2023 года Салима Аппакова приняла решение и добровольцем поехала в Мариуполь.
5 февраля 2025  20:56
Медсестра Волжской РКБ Салима Аппакова спасала раненых бойцов в зоне СВО
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