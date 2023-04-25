95

Медработники приглашают жителей региона сделать прививки от кори. Эта инфекция может протекать тяжело как у детей, так и у взрослых. Среди осложнений – нарушения в работе центральной нервной системы, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, в том числе пневмония, коревый энцефалит, менингит и лимфаденит.



Единственный способ защитить ребенка от этого опасного заболевания – вакцинация.



«Корь передается воздушно-капельным путём, а также от матери к ребенку. Индекс контагиозности очень высокий: 9 из 10 контактирующих с инфицированным заболевают. Высоко восприимчивы к коревой инфекции и взрослые, не переболевшие корью и не привитые против неё в детстве, — отмечает заведующая педиатрическим отделением №3 Тольяттинской городской поликлиники №2 Ирина Каличинина. — Инфекция сопровождается высокой температурой, катаральными явлениями и пятнистой сыпью. Она может осложняться тяжелыми состояниями, угрожающими здоровью и жизни ребенка, поэтому профилактика необходима».



По Национальному календарю профилактических прививок вакцинация детей проводится в 12 месяцев и в 6 лет.



«У нас в наличии две вакцины, формирующие иммунитет к кори. Это дивакцина против паротита-кори, а также вакцина "Вактвивир", содержащая три компонента в одной ампуле — корь, паротит и краснуха. Иммунизация позволяет с помощью прививки добиться иммунитета сразу к нескольким заболеваниям», — пояснила врач.



Жительница Автозаводского района Тольятти, мама двоих сыновей Надежда Кондратьева регулярно посещает поликлинику с сыновьями для иммунизации от вирусных инфекций.



«Моему старшему ребенку десять лет, а младшему три года. Мы не пропустили ни одной плановой прививки. Я, как и каждый ответственный родитель, стремлюсь к тому, чтобы мои дети были защищены от болезней», — рассказала женщина.



Пройти иммунизацию дети и взрослые могут в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства.

Фото: минздрав СО