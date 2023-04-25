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Медработники приглашают жителей региона сделать прививки от кори.

25 апреля 2023 21:39
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Врачи-педиатры напоминают о важности иммунизации от кори.

Медработники приглашают жителей региона сделать прививки от кори. Эта инфекция может протекать тяжело как у детей, так и у взрослых. Среди осложнений – нарушения в работе центральной нервной системы, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, в том числе пневмония, коревый энцефалит, менингит и лимфаденит.

 Единственный способ защитить ребенка от этого опасного заболевания – вакцинация.

 «Корь передается воздушно-капельным путём, а также от матери к ребенку. Индекс контагиозности очень высокий: 9 из 10 контактирующих с инфицированным заболевают. Высоко восприимчивы к коревой инфекции и взрослые, не переболевшие корью и не привитые против неё в детстве, — отмечает заведующая педиатрическим отделением №3 Тольяттинской городской поликлиники №2 Ирина Каличинина. — Инфекция сопровождается высокой температурой, катаральными явлениями и пятнистой сыпью. Она может осложняться тяжелыми состояниями, угрожающими здоровью и жизни ребенка, поэтому профилактика необходима».

По Национальному календарю профилактических прививок вакцинация детей проводится в 12 месяцев и в 6 лет.

 «У нас в наличии две вакцины, формирующие иммунитет к кори. Это дивакцина против паротита-кори, а также вакцина "Вактвивир", содержащая три компонента в одной ампуле — корь, паротит и краснуха. Иммунизация позволяет с помощью прививки добиться иммунитета сразу к нескольким заболеваниям», — пояснила врач.

Жительница Автозаводского района Тольятти, мама двоих сыновей Надежда Кондратьева регулярно посещает поликлинику с сыновьями для иммунизации от вирусных инфекций.

 «Моему старшему ребенку десять лет, а младшему три года. Мы не пропустили ни одной плановой прививки. Я, как и каждый ответственный родитель, стремлюсь к тому, чтобы мои дети были защищены от болезней», — рассказала женщина.

Пройти иммунизацию дети и взрослые могут в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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