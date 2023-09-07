Медработники напоминают о роли диспансеризации в выявлении онкозаболеваний

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Комплекс простых и эффективных обследований в рамках диспансеризации помогает выявлять хронические заболевания на ранних стадиях. В этом году уже более 900 000 жителей Самарской области старше 18 лет проверили здоровье.

«По итогам обследований у более 85 тысяч человек впервые выявили заболевания различных систем. Это болезни системы кровообращения - 23697 случаев. Особое внимание уделяем раннему выявлению онкологических заболеваний. У почти 1500 жителей благодаря диспансеризации впервые диагностировали злокачественные новообразования, в том числе 411 случаев рака кожи, 279 – молочной железы, 213 – предстательной железы, 224 – колоректального рака. Более 70% всех онкологических заболеваний выявлены на ранних стадиях. Это значит, что всем пациентам своевременно назначено лечение. И как известно, более 90% онкозаболеваний возможно полностью излечить, если обнаружить их на ранней стадии», - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

Также у тех, кто проходил диспансеризацию, выявили более 2500 случаев сахарного диабета, свыше 3500 случаев хронических заболеваний органов дыхания и более 5000 – болезней органов пищеварения. Всем пациентам назначено необходимое лечение, они находятся на диспансерном наблюдении.

«Здоровье важно здесь и сейчас. Это истина, которая должна стимулировать человека заботиться о себе, в том числе путем участия в профилактических мероприятиях. Диспансеризация включает скрининги, позволяющие эффективно выявлять болезни на ранних стадиях. Так, например, прохождение маммографии женщинами в возрасте 40 - 75 лет один раз в 2 года позволяет своевременно выявлять рак молочной железы. За 8 месяцев эта патология выявлена на ранних стадиях в 85% случаев», - отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области Юрий Мальшин.

Напоминаем, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.