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Медицинские колледжи региона подготовили в этом году более 2300 молодых специалистов

3 июля 2024 16:13
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Закреплению молодых специалистов в системе здравоохранения способствует комплекс мер социальной поддержки – федерального, регионального и муниципального уровней.

В Самарской области прошли церемонии вручения дипломов о среднем профессиональном образовании выпускникам медицинских колледжей.

Документ о среднем профессиональном образовании вручен 2376 студентам по специальностям "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело", "Фармация", "Стоматология ортопедическая", "Лабораторная диагностика" и другие.
450 выпускников закончили колледж с отличием, а 15 - награждены медалями «За особые успехи в профессиональном образовании».

В торжественных мероприятиях приняли участие представители министерства здравоохранения Самарской области, администрации муниципальных образований, руководители и преподаватели образовательных учреждений, медицинских организаций региона.

Молодых специалистов поздравил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.

«За последние 10 лет в Самарской области контрольные цифры приема на подготовку специалистов со средним профессиональным медицинским образованием были увеличены на 34 %. Медицинская сфера является одной из наиболее важных и ответственных отраслей, которая напрямую влияет на здоровье и благополучие населения. Вы - будущие медицинские работники, которые внесут свой вклад в обеспечение качества и доступности медицинской помощи жителям губернии. Желаю всем успехов в дальнейшей трудовой деятельности на благо развития системы здравоохранения Самарской области».

Закреплению молодых специалистов в системе здравоохранения способствует комплекс мер социальной поддержки – федерального, регионального и муниципального уровней.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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