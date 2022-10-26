Мария Скуратова: регулярное измерение артериального давления и прием назначенных врачом медикаментов помогут избежать сосудистых катастроф

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Артериальное давление (АД) — один из важнейших параметров, характеризующих работу кровеносной системы, показатель того, насколько хорошо снабжаются органы и ткани кислородом и питательными веществами.



«Артериальное давление зависит от работы сердца, от эластичности и тонуса кровеносных сосудов. Поэтому давление всегда состоит из двух цифр. Первая — максимальная — показывает, с какой силой кровь давит на стенки сосудов при максимальном сокращении сердца (систолическое давление), вторая — минимальная — в момент покоя сердечного цикла или «отдыха» сердца (диастолическое давление)», — рассказала главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара Мария Скуратова.



В норме оно колеблется от 110-140 мм рт. ст. «Золотой стандарт» — это диапазон 120/80 мм рт. ст. Пограничные цифры АД — 130/ 80-140/90, – когда патологические изменения в организме начинают запускать развитие артериальной гипертензии.



У детей цифры артериального давления ниже, чем у взрослых и в норме составляют 80/50 мм рт. ст. С возрастом и ростом организма артериальное давление повышается и достигает уровня 120/80 ммртст.



Однако у взрослых людей рост артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. расценивается как артериальная гипертензия и сопряжен с рисками многих заболеваний. А людей с повышенными цифрами АД принято называть «гипертониками».



«С повышением цифр артериального давления на каждые 10 мм рт. ст. увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. У людей с повышенным давлением в 7 раз чаще развиваются нарушения мозгового кровообращения (инсульты), в 4 раза чаще - ишемическая болезнь сердца, в 2 раза чаще поражаются сосуды ног», - отметила Мария Скуратова.



Артериальное давление следует измерять два раза в день (утром после пробуждения и вечером перед сном). Простой контроль АД позволит избежать острые сосудистые катастрофы (инсульт, инфаркт, внезапную смерть), а также предупредит развитие слепоты и деменции.



Специалисты напоминают, регулярное измерение артериального давления и прием назначенных врачом медикаментов помогут избежать сосудистых катастроф!