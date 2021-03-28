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Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила продукты, которые снизят эффективность вакцинации от коронавируса, передает РИА Новости.

Она напомнила, что наиболее неблагоприятный эффект оказывает алкоголь, поэтому его следует исключить даже в малых дозах как перед прививкой, так и в течение трех-пяти дней после нее.

Также специалист рекомендовала временно убрать из рациона продукты, усиливающие аллергическую реакцию: копчености, шоколад, клубнику, цитрусовые и сыры с плесенью. Она отметила, что из-за их употребления иммунный ответ может оказаться избыточным.

"Побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются", — отметила Малышева в эфире шоу "Жить здорово!".

По ее мнению, особенно важно отказаться от таких продуктов людям, в целом склонным к аллергическим реакциям, а также при наличии астмы или атопического дерматита.

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