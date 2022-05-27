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Лучший кейс региональной цифровизации: проект самарского минздрава вошёл в шорт-лист федеральной премии

27 мая 2022 11:26
107
Лучший кейс региональной цифровизации: проект самарского минздрава вошёл в шорт-лист федеральной премии

Минздрав региона при поддержке ЦУР Самарской области претендует на деловую премию «Цифровая индустрия промышленной России» в номинации «Лучший кейс региональной цифровизации». Конкуренция велика, но проект самарского министерства уже вошел в шорт-лист федерального конкурса и имеет высокие шансы на победу, теперь важна народная поддержка. 


В разгар пандемии внедрение единой информационной системы позволило минздраву Самарской области помочь тысячам пациентов получить качественную медицинскую помощь, сократить время доезда «Скорой помощи», оформить сертификаты о вакцинации от COVID-19. Специалисты больниц и поликлиник стали более оперативно реагировать на жалобы жителей в соцсетях, платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и прямые сигналы из #ЦУР63.


Для того, чтобы отдать свой голос за цифровой проект минздрава, необходимо перейти по ссылке и пройти простую регистрацию: https://award.cipr.ru/joiner?nomination_id=9&joiner_id=212.
Нажав кнопку «Войти», вы окажитесь в разделе «Регистрация», где необходимо ввести адрес электронной почты и номер мобильного телефона, придумать пароль. 
Затем с полученными данными вы можете авторизоваться на сайте и отдать свой голос за проект министерства здравоохранения Самарской области.
 

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