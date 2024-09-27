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Лишь каждый пятый самарец придерживается нормы потребления сахара

27 сентября 2024 11:42
107
Лишь каждый пятый самарец придерживается нормы потребления сахара

Большинство россиян ежедневно балуют себя сладким, при этом две трети недостаточно осведомлены о нормах потребления сахара: 36% опрошенных признали, что слышали об этом, но не изучали тему глубоко, а 32% не знают о рекомендуемом количестве совсем, выяснили медицинская компания ИНВИТРО и страховая компания «Росгосстрах Жизнь» в ходе совместного опроса*. Почти 80% респондентов тратят на сахаросодержащие продукты до 1000 рублей в неделю, чаще всего покупая шоколад.

Только 31% респондентов уверен в своих знаниях о рекомендованной медиками дозе сахара в рационе. У 36% опрошенных лишь частичное представление о ней, 32% участников исследования вовсе не знают об этом, еще 1% выразили полное безразличие к этой теме. Придерживаются установленных рекомендаций 22% россиян, а 32% считают, что сахара в их меню больше положенного. 12%, наоборот, уверены, что для них это редкий продукт. Остальные 34% не знают или затруднились оценить уровень употребления сладостей.

Подавляющее большинство респондентов (74%) признались, что каждый день балуют себя сладким, 15% позволяют его себе лишь раз в неделю, 7% — раз в две недели и реже, вовсе отказались от него 4% опрошенных. Большинство респондентов (79%) тратят на сахаросодержащие продукты до 1000 рублей в неделю, 16% – от 1000 до 2000 рублей, а 5% не жалеют на сладкое более 2000 рублей в неделю.

Самое любимое лакомство россиян — это шоколад – об этом сообщили 25% респондентов. 19% балуют себя тортами, пирожными, выпечкой и печеньем, 18% отдают предпочтение мороженому. 12% россиян выбирают сладкие напитки, 5% — неравнодушны к варенью, джемам и сгущенному молоку, еще 3% интересны другие продукты. Среди вкусняшек, которые считаются полезными, зефир предпочитают 28% респондентов, пастилу — 19%, сухофрукты — 18%, мёд — 17%, а цукаты — 8%. Другие сладости выбирают 10% опрошенных.

Контролировать потребление сахара стараются больше половины (51%) россиян: 41% респондентов не добавляют его в чай и кофе, избегают сладостей и сладких газировок, 7% опрошенных тщательно следят за составом и исключают продукты с высоким содержанием глюкозы, заменяя их более полезными аналогами, а 3% точно рассчитывают количество сахара во всех продуктах. Еще 27% хотели бы начать следить за потреблением сахара, но пока не делают это. 22% респондентов не задумываются о нормах или считают, что в этом нет смысла.

«Сахара должны присутствовать в рационе человека: они необходимы для нормальной работы мозга и мышц, участвуют в метаболических процессах, обеспечивают клетки энергией. Вреден именно избыток сахара, так как он может приводить к ожирению, которое является фактором риска развития сахарного диабета 2 типа, а также ведет к атеросклерозу, кариесу, ухудшению качества кожи и т.д.

Необходимое для организма количество сахара можно получать из природных продуктов: фруктов, ягод, овощей, злаков, орехов, молочных продуктов. Ограничить следует добавленный сахар, используемый для приготовления пищи. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослому человеку следует употреблять не более 25 г (6 чайных ложек) сахара в день, включая «скрытый» сахар из кондитерских изделий, соков, соусов и пр.», – комментирует Полина Концедайло, медицинский эксперт ИНВИТРО.

«Неконтролируемое потребление сахара может привести к развитию множества хронических заболеваний, в том числе опасных для жизни. Сегодня доступны различные программы и приложения, с помощью которых удобно отслеживать уровень калорийности блюд. Наш опрос показал, что их используют 13% россиян. Еще один эффективный способ контроля своего физического здоровья – это генетическое тестирование. Оно позволит узнать о рисках развития многих болезней, а также определить генетическую предрасположенность к чрезмерному употреблению сладкого. Благодаря этим знаниям можно взять под контроль эту привычку, скорректировать образ жизни и питание и в дальнейшем предотвратить многие заболевания на ранних стадиях. Услуга теста ДНК включена в некоторые программы страхования жизни или ее можно приобрести отдельно», — отметила Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь».

 

*Опрос 1534 респондентов проведен во всех регионах России в сентябре 2024 года.  

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