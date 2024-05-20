Лариса Ивановна Комиссарова, более 51 года проработавшая врачом-стоматологом, отмечает 100-летний юбилей

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Сегодня врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин совместно с главным врачом Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1 Максимом Хайкиным, председателем областной ассоциации ветеранов медицинских работников Валентиной Бровченко поздравили со 100-летним юбилеем Ларису Ивановну Комиссарову, более 51 года проработавшую врачом-стоматологом.



Лариса Ивановна с 1947 года работала зубным врачом, затем заведующей отделением в детской стоматологической поликлинике. Потом почти 40 лет возглавляла детскую стоматологическую поликлинику №1.



Под руководством Ларисы Ивановны в поликлинике внедрялись современные методы лечения, развивалось профилактическое направление.



«Лариса Ивановна, для нас большая честь поздравить Вас с юбилеем. Вы приняли непосредственное участие в организации детской стоматологической службы в городе. В течение многих лет являлись главным внештатным детским стоматологом и помогали в развитии службы в нашем регионе. Благодарим Вас за ваш вклад в систему здравоохранения и за добросовестный труд во благо здоровья юных пациентов. Желаем крепкого здоровья Вам и вашим близким», - поздравил ветерана Денис Бутолин.



Долгие годы Лариса Ивановна являлась членом правления Ассоциации врачей-стоматологов, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО