«Круг добра» помогает 92 пациентам Самарской области в возрасте  до 19 лет

Я нашел ошибку
Главные новости:
В детском организме система терморегуляции ещё не окончательно сформирована.
Врач-невролог пояснила, почему дети - в группе особого риска при купании в ледяной проруби
Состоялся практикум для студентов архитектурно-технического лицея СамГТУ при участии архитектора – создателя проекта здания А.Н. Герасимова и скульптора С.О. Карсляна.
Главный самарский ЗАГС сегодня празднует 40-летие
Ранее зарегистрированный "АвтоВАЗом" товарный знак в форме знака "икс" будет новым логотипом марки.
"АвтоВАЗ": продажи автомобилей под новым брендом начнутся весной
Актера сериала «Две судьбы» поймали с наркотиками
Екатерина Кашух рассказала, как правильно и разнообразно питаться при любом бюджете.
Врач-гастроэнтеролог: полезные дорогие продукты можно заменить бюджетными аналогами
В Самаре ночью -16, -18°С, днем -3, -5°С. Днем на дорогах местами снежные перемёты.
19 января в Самарской области небольшой снег, до -8°С
В пресс — центре «СОВА» состоялся прямой эфир круглого стола «Блокадный Ленинград: самарские страницы памяти».
Самарская область почтит память о блокадном Ленинграде
По прогнозам синоптиков, в крещенскую ночь в Самаре интенсивных осадков не будет, ожидается довольно мягкая морозная погода.
В Самаре проверили готовность крещенской купели под спуском по улице Полевой
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.35
0.7
EUR 96.05
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая встреча с Дмитрием Санджиевым пройдет в «Новом пространстве» областной библиотеки
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Круг добра» помогает 92 пациентам Самарской области в возрасте  до 19 лет

18 января 2024 16:06
178
В приоритетные задачи фонда входит реализация дополнительного механизма организации и обеспечения медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.

«Взаимодействие  министерства здравоохранения региона, медицинских учреждений с фондом «Круг добра» происходит на постоянной основе. Ежедневно формируем заявки для непрерывного обеспечения наших пациентов. В настоящее время 92 жителя Самарской области в возрасте  до 19 лет  с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, получают дорогостоящие лекарственные препараты. На попечении фонда находятся пациенты,  страдающие спинальной мышечной атрофией, муковисцидозом, нейробластомой ахондроплазией, болезнью Помпе и другими тяжелыми генетическими и злокачественными заболеваниями», -  рассказала руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Самарской области Татьяна Белоконева.

Фонд «Круг добра» создан по поручению Президента России Владимира Путина. В приоритетные задачи фонда входит реализация дополнительного механизма организации и обеспечения медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Какие симптомы вирусных инфекций сейчас встречаются? Можно ли заразиться одновременно несколькими инфекциями?  Какие меры следует соблюдать даже тем, кто недавно переболел?
18 января 2024, 15:28
Сызранский врач-инфекционист рассказала о профилактике и лечении вирусных инфекций
Какие симптомы вирусных инфекций сейчас встречаются? Можно ли заразиться одновременно несколькими инфекциями?  Какие меры следует соблюдать даже тем, кто... Здравоохранение
189
О Владимире Середавине его коллеги отзываются как о талантливом хирурге, чутком к чужой беде человеке и великолепном организаторе.
17 января 2024, 21:10
В Самаре почтили память легендарного врача Владимира Середавина
О Владимире Середавине его коллеги отзываются как о талантливом хирурге, чутком к чужой беде человеке и великолепном организаторе. Здравоохранение
547
Факторы риска развития инсульта делят на немодифицируемые (неизменяемые) и модифицируемые, на которые можно успешно влиять.
17 января 2024, 16:43
Самарский врач-невролог назвала 8 факторов риска развития инсульта
Факторы риска развития инсульта делят на немодифицируемые (неизменяемые) и модифицируемые, на которые можно успешно влиять. Здравоохранение
820
Здравоохранение
В детском организме система терморегуляции ещё не окончательно сформирована.
18 января 2024  18:49
Врач-невролог пояснила, почему дети - в группе особого риска при купании в ледяной проруби
97
В приоритетные задачи фонда входит реализация дополнительного механизма организации и обеспечения медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.
18 января 2024  16:06
«Круг добра» помогает 92 пациентам Самарской области в возрасте  до 19 лет
178
Какие симптомы вирусных инфекций сейчас встречаются? Можно ли заразиться одновременно несколькими инфекциями?  Какие меры следует соблюдать даже тем, кто недавно переболел?
18 января 2024  15:28
Сызранский врач-инфекционист рассказала о профилактике и лечении вирусных инфекций
190
Категорически запрещено: врач-кардиохирург — о рисках зимних купаний в проруби для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов
18 января 2024  13:38
Категорически запрещено: врач-кардиохирург — о рисках зимних купаний в проруби для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов
422
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
18 января 2024  11:57
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
296
О Владимире Середавине его коллеги отзываются как о талантливом хирурге, чутком к чужой беде человеке и великолепном организаторе.
17 января 2024  21:10
В Самаре почтили память легендарного врача Владимира Середавина
547
Факторы риска развития инсульта делят на немодифицируемые (неизменяемые) и модифицируемые, на которые можно успешно влиять.
17 января 2024  16:43
Самарский врач-невролог назвала 8 факторов риска развития инсульта
820
За последний год в районную больницу пришли 9 врачей.
17 января 2024  14:16
В селах Кинель-Черкасского района прием пациентов ведут участники программы «Земский доктор»
599
Пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь
17 января 2024  12:55
Пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь
564
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
17 января 2024  12:36
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
508
Весь список
В центре внимания
Одну из трасс Самарской области пока не открывают из-за погоды
18 января 2024  14:01
Одну из трасс Самарской области пока не открывают из-за погоды
280
Категорически запрещено: врач-кардиохирург — о рисках зимних купаний в проруби для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов
18 января 2024  13:38
Категорически запрещено: врач-кардиохирург — о рисках зимних купаний в проруби для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов
419
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
18 января 2024  11:57
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
294
В Самарской области продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог
18 января 2024  10:32
В Самарской области продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог
419
Перечень мест купания.
17 января 2024  18:14
Определены местa проведения купаний в праздник Крещения Господня
515
Весь список