«Круг добра» помогает 92 пациентам Самарской области в возрасте  до 19 лет

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«Взаимодействие министерства здравоохранения региона, медицинских учреждений с фондом «Круг добра» происходит на постоянной основе. Ежедневно формируем заявки для непрерывного обеспечения наших пациентов. В настоящее время 92 жителя Самарской области в возрасте до 19 лет с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, получают дорогостоящие лекарственные препараты. На попечении фонда находятся пациенты, страдающие спинальной мышечной атрофией, муковисцидозом, нейробластомой ахондроплазией, болезнью Помпе и другими тяжелыми генетическими и злокачественными заболеваниями», - рассказала руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Самарской области Татьяна Белоконева.



Фонд «Круг добра» создан по поручению Президента России Владимира Путина. В приоритетные задачи фонда входит реализация дополнительного механизма организации и обеспечения медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.