КРЭТ и СамГМУ планируют сотрудничать по проекту «цифровая операционная»

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Делегация Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) посетила Самарский государственный медицинский университет Минздрава России и обсудила перспективы сотрудничества. В частности, КРЭТ рассматривает возможность стать индустриальным партнером вуза в проекте «цифровой операционной» для травматологии.

В состав делегации вошли заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальным проектам КРЭТ Алексей Мельников, а также представитель Госкорпорации Ростех Виктор Калинин.

Гости побывали в Инжиниринговом центре, Институте инновационного развития, Центре серийного производства. В Клиниках СамГМУ гости познакомились с работой первой в России «цифровой операционной» с системой хирургической навигации AUTOPLAN – разработкой СамГМУ. Внедренные технологии позволяют управлять инженерными системами и специальным медицинским оборудованием, а также вести запись и трансляцию операции. «Умная операционная» предоставляет доступ к медицинским архивам и видеоматериалам, дает возможность загружать всю необходимую врачу информацию. Возможен также удаленный доступ к операционной с устройства из любой точки мира.

«Самарский государственный медицинский университет — один из крупнейших медицинских вузов России с собственной развитой инжиниринговой и инновационной инфраструктурой. Совместное партнерство в области разработки и производства продукции в рамках стратегических направлений КРЭТ позволит нам ускорить реализацию наших планов по производству перспективной медицинской продукции. В том числе речь о совместной работе над «умной операционной» для травматологии — комплекса медоборудования и инженерных систем в сочетании с цифровыми технологиями», — сказал Алексей Мельников.

«Концерн «Радиоэлектронные технологии» Ростеха — перспективный крупный индустриальный партнер, совместно с которым планируется участие в комплексных проектах по созданию и выводу новых продуктов на рынок медицинской техники. Особенно нам интересно сотрудничество в рамках развития нашей «цифровой операционной», роботизации, хирургии и реабилитации», — отметил ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.

Делегация КРЭТ также приняла участие в совещании по вопросам взаимодействия университета и Концерна с ректором СамГМУ профессором РАН заслуженным деятелем науки РФ Александром Колсановым, директором Института инновационного развития СамГМУ Сергеем Чаплыгиным и директором Инжинирингового центра СамГМУ Алексеем Рубцовым. Участники обсудили сотрудничество по направлениям разработки, производства, апробаций и внедрения медицинской техники.