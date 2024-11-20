КРЭТ и СамГМУ планируют сотрудничать по проекту «цифровая операционная»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Волжском районе произошло ДТП с пострадавшим
В Волжском районе произошло ДТП с пострадавшим
Самарцы рассказали, как предпочитают оплачивать покупки в магазине
Самарцы рассказали, как предпочитают оплачивать покупки в магазине
В честь Дня памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятие с автолюбителями
В честь Дня памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятие с автолюбителями
Сызранец собирал коноплю на берегу Волги для личного употребления
Сызранец собирал коноплю на берегу Волги для личного употребления
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
В Самарской области растет количество участников программы долгосрочных сбережений
В Самарской области растет количество участников программы долгосрочных сбережений
В областной научной библиотеке самарцам расскажут о главных проблемах авторского права
В областной научной библиотеке самарцам расскажут о главных проблемах авторского права
С начала года по программе капремонта в Самарской области отремонтировали 729 домов 
С начала года по программе капремонта в Самарской области отремонтировали 729 домов 
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.03
0.09
EUR 105.73
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В областной научной библиотеке самарцам расскажут о главных проблемах авторского права
«Глинка и современность»: областная научная библиотека приглашает на арт-лекцию 22 ноября
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет открытая лекция-экскурсия по выставке «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

КРЭТ и СамГМУ планируют сотрудничать по проекту «цифровая операционная»

20 ноября 2024 10:56
120
КРЭТ и СамГМУ планируют сотрудничать по проекту «цифровая операционная»

Делегация Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) посетила Самарский государственный медицинский университет Минздрава России и обсудила перспективы сотрудничества. В частности, КРЭТ рассматривает возможность стать индустриальным партнером вуза в проекте «цифровой операционной» для травматологии. 

В состав делегации вошли заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальным проектам КРЭТ Алексей Мельников, а также представитель Госкорпорации Ростех Виктор Калинин.

Гости побывали в Инжиниринговом центре, Институте инновационного развития, Центре серийного производства. В Клиниках СамГМУ гости познакомились с работой первой в России «цифровой операционной» с системой хирургической навигации AUTOPLAN – разработкой СамГМУ. Внедренные технологии позволяют управлять инженерными системами и специальным медицинским оборудованием, а также вести запись и трансляцию операции. «Умная операционная» предоставляет доступ к медицинским архивам и видеоматериалам, дает возможность загружать всю необходимую врачу информацию. Возможен также удаленный доступ к операционной с устройства из любой точки мира.

«Самарский государственный медицинский университет — один из крупнейших медицинских вузов России с собственной развитой инжиниринговой и инновационной инфраструктурой. Совместное партнерство в области разработки и производства продукции в рамках стратегических направлений КРЭТ позволит нам ускорить реализацию наших планов по производству перспективной медицинской продукции. В том числе речь о совместной работе над «умной операционной» для травматологии — комплекса медоборудования и инженерных систем в сочетании с цифровыми технологиями», — сказал Алексей Мельников.

«Концерн «Радиоэлектронные технологии» Ростеха — перспективный крупный индустриальный партнер, совместно с которым планируется участие в комплексных проектах по созданию и выводу новых продуктов на рынок медицинской техники. Особенно нам интересно сотрудничество в рамках развития нашей «цифровой операционной», роботизации, хирургии и реабилитации», — отметил ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.

Делегация КРЭТ также приняла участие в совещании по вопросам взаимодействия университета и Концерна с ректором СамГМУ профессором РАН заслуженным деятелем науки РФ Александром Колсановым, директором Института инновационного развития СамГМУ Сергеем Чаплыгиным и директором Инжинирингового центра СамГМУ Алексеем Рубцовым. Участники обсудили сотрудничество по направлениям разработки, производства, апробаций и внедрения медицинской техники.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
КРЭТ и СамГМУ планируют сотрудничать по проекту «цифровая операционная»
20 ноября 2024  10:56
КРЭТ и СамГМУ планируют сотрудничать по проекту «цифровая операционная»
120
19 ноября 2024  18:13
Главный педиатр региона: что важно знать о назначении антибиотиков детям
388
Плановую помощь в нем получают около 24 тысяч прикрепленных пациентов Октябрьского района и дети со всего региона по направлениям из своих поликлиник.
19 ноября 2024  14:38
Около 30 тысяч детей получили помощь в новом консультативном центре областной детской больницы
417
В Москве прошла олимпиада среди медработников регионов РФ по оценке умений и навыков оказания экстренной медицинской помощи.
18 ноября 2024  19:33
Команда медработников из Самарской области прошла в финал олимпиады по оценке умений и навыков оказания экстренной медицинской помощи
606
800 жителей сёл Ширяево и Богатырь будут получать медицинскую помощь в современных условиях.
18 ноября 2024  19:29
В селе Ширяево возводится новый ФАП
504
Грипп — это вирус, который прокладывает дорогу для бактериальной инфекции и для других вирусов.
18 ноября 2024  15:59
Главный детский инфекционист региона рассказал, как защитить ребенка от грозных последствий гриппа
531
Как подчеркнула дерматовенеролог, для очищения кожи лица стоит использовать пенки или молочко.
17 ноября 2024  15:31
Врач-дерматовенеролог рассказала о том, как позаботиться о коже зимой
638
 Нормальная концентрация глюкозы - менее 6.1 ммоль/л.
16 ноября 2024  16:39
Тольяттинский врач-эндокринолог: 10 фактов о сахарном диабете, которые должен знать каждый
831
Врио министра здравоохранения региона отметил профессионализм сотрудников Самарской, Тольяттинской и областной станций скорой помощи.
16 ноября 2024  14:58
Армен Бенян вручил награды представителям отрасли
783
Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились порядка 60% жителей.
16 ноября 2024  14:26
Более половины жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
768
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
5404
Весь список
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
20 ноября 2024  11:59
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
85
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
20 ноября 2024  10:10
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
255
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
20 ноября 2024  10:03
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
249
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
20 ноября 2024  10:01
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
130
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
19 ноября 2024  10:32
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
308
Весь список