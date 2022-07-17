комары выбирают, кого укусить, по запаху и температуре тела

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Комары при выборе жертв для укуса в первую очередь ориентируются на запах человека и температуру его тела. Об этом рассказала заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова в воскресенье, 17 июля.

Самые привлекательные запахи для комаров — это аммиак, молочная кислота, ряд веществ из группы кетонов и некоторые карбоновые кислоты, отметила медик. Насекомые чувствуют их на расстоянии до нескольких десятков метров.

«Вещества, выделяемые кожной микрофлорой, — еще одна составляющая, привлекающая комаров. Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение пахучих веществ, производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным», — объяснила Андросова в беседе с агентством «Прайм».

Разнообразие микрофлоры кожи напрямую влияет на количество комаров, которые будут на нее садиться, подчеркивает эксперт.

«Чем разнообразнее микрофлора кожи, тем меньше на нее садится комаров. И наоборот: чем скуднее видовой состав кожной микрофлоры, тем привлекательнее для комаров человек», — объяснила она.

Врач добавила: комары выбирают жертву по выделяемому углекислому газу — комар летит туда, где его сконцентрировано больше. По этой причине человек, выполняющий тяжелую физическую работу или занимающийся спортом, становится для комаров более привлекательным, так как повышается температура тела и выделение углекислого газа увеличивается, пишут Известия.