Команды СамГМУ и Сколтеха обсудили перспективы развития сотрудничества

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Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) посетила делегация Сколтеха — Сколковского института науки и технологий из Москвы. Гостей ожидала насыщенная программа знакомства с инновационными разработками СамГМУ и возможностями университета в сфере инжиниринга и производства.

Экскурсия началась с Института инновационного развития СамГМУ, где его директор Сергей Чаплыгин и другие сотрудники института познакомили гостей с актуальными разработками университета. Следующей точкой визита стал Инжиниринговый центр. Здесь директор центра Алексей Рубцов представил современные технологии и подходы к разработке медицинских решений. Далее делегация посетила НИИ нейронаук, а затем Центр серийного производства СамГМУ в индустриальном парке «Преображенка», где ознакомилась с производственными мощностями. На всем пути гостей сопровождал проректор на научной работе Игорь Давыдкин.

В завершение визита состоялась встреча с ректором СамГМУ, профессором РАН, заслуженным деятелем науки РФ Александром Колсановым. На ней обсуждались перспективы сотрудничества между Сколтехом и СамГМУ, в том числе, в рамках масштабного совместного проекта в области остеоинтеграции и нейроуправления экзопротезами, который реализуется Центром компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ совместно с компанией «Моторика». Визит делегации стал важным шагом в укреплении производственного, научного и образовательного партнерства между учреждениями.

Вице-президент по технологическим партнерствам Сколковского института науки и технологий Шамхал Джабраилов подчеркнул, что впечатлен увиденным в СамГМУ в части выстраивания инфраструктуры предпринимательства и стартапинга.

«Действительно вызывает уважение и гордость, что в рамках экосистемы СамГМУ на высоком уровне выстроена бесшовная система поддержки разработки наукоемких решений. И студенты, и профессора могут получить помощь на всех этапах жизненного цикла создания технологий. Это очень важно, особенно в такой технологически емкой отрасли, как медицина, — отметил Шамхал Джабраилов. — Что касается взаимодействия Сколтеха и СамГМУ, то мы понимаем, что современная наука требует кросс-дисциплинарного подхода. Объединяя наши инженерные компетенции с вашими отраслевыми знаниями, мы можем разрабатывать решения по фронтирным направлениям медицинских технологий. В частности, мы хотели бы развивать два направления: первое — это создание нового технологического стека для медицинского обслуживания удаленных территорий, включая арктическую зону; второе — разработка новых технологий и концепций в области корпоративной медицины».

О планах по дальнейшему сотрудничеству с СамГМУ по направлению развития нейронаук рассказал директор НейроЦентра Сколтеха Филипп Хайтович.

«Для нас было очень полезно увидеть, как элементы прикладной науки могут быть интегрированы в полную цепочку — от предпринимательства до промышленного производства. У нас есть отдельные элементы этой цепочки, и мы стремимся к созданию полноценной системы. То, что удалось реализовать в СамГМУ, представляет собой уникальный проект, и мы надеемся, что в будущем Сколтех сможет построить аналогичные цепочки. Мы также рассчитываем на плодотворное сотрудничество с Самарой, поскольку то, что вы сделали, действительно впечатляет, — отметил Филипп Хайтович. — Что касается направлений для сотрудничества, для меня, как для директора Нейроцентра, наиболее интересным является взаимодействие в области нейронаук. С помощью новых биохимических инструментов и анализа больших данных сегодня можно внедрять современные подходы в диагностику и маршрутизацию пациентов, даже до появления симптомов. Люди должны заботиться о своем психическом, ментальном и эмоциональном здоровье так же, как и о физическом. Я вижу огромный потенциал для Сколтеха и СамГМУ в разработке новых решений в этой области».

Заместитель директора по развитию Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколковского института науки и технологий Наталья Подсосонная отметила, что уже неоднократно посещала СамГМУ в рамках нескольких совместных проектов по нейронаукам и биологической инженерии.