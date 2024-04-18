Команда врачей помогла молодой женщине с пересаженным сердцем стать мамой

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Это первый уникальный случай в практике врачей Самарской области. Молодая женщина в период беременности находилась под наблюдением врачей медучреждений Самары и специалистов федеральных медицинских центров.



В возрасте 2-х лет жительнице Тольятти Ирине был поставлен диагноз "дилатационная кардиомиопатия". С возрастом заболевание прогрессировало и сердце не справлялось с минимальной физической нагрузкой. В 2022 году наступила декомпенсация сердечной недостаточности. Врачи приняли решение о срочной трансплантации. Пациентка была доставлена службой санавиации на реанимобиле в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России, где была проведена пересадка сердца.



«Для Самарского региона это первый и уникальный случай, когда женщина с пересаженным сердцем стала мамой. После такой серьёзной операции, как трансплантация сердца, не рекомендуется планировать беременность в течение года, но наша пациентка забеременела менее, чем через год и обратилась к нам для определения дальнейшей тактики. Мы провели консилиум совместно с врачами Клиник Самарского медицинского университета, где женщина наблюдалась ранее. Кроме того, были проведены телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами. Были высокие риски отторжения трансплантированного органа и невынашивания беременности. К счастью, благодаря усилиям команды врачей, всё прошло благополучно. Гордость и радость переполняет, что мы совместно с коллегами из федеральных центров смогли помочь женщине с серьёзным заболеванием стать мамой», - рассказала заведующая кардио-акушерским дневным стационаром, врач-акушер-гинеколог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П. Полякова Людмила Гулецкая.



После 20 недели беременности врачи направили пациентку в Москву, чтобы она была под совместным наблюдением специалистов федерального центра акушерства и гинекологии и центра трансплантологии. На 36 неделе беременности в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского у 28-летней Ирины родилась здоровая девочка весом 2780 граммов. Отторжения трансплантированного органа также удалось избежать. После обследования мамы в Федеральном научном центре трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова и новорожденной девочки в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева их выписали домой в город Тольятти.



«В период беременности я была под постоянным наблюдением, очень много специалистов меня вели. Соблюдала все рекомендации, без этого никак. Не ожидала, что с моим диагнозом у меня когда-нибудь будут дети. Спасибо, что есть такие специалисты, готовые помочь людям с трансплантированными органами выносить беременность и родить ребенка без пороков развития. Встреча с малышкой - безграничное счастье», - отметила молодая мама Ирина Кушнир.



В настоящее время мама и ее 1,5 месячная дочка Валерия чувствуют себя хорошо, амбулаторно наблюдаются у специалистов.

Фото: минздрав СО