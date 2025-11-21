Команда минздрава региона активно участвует в спартакиаде органов власти

102

Команда министерства здравоохранения Самарской области принимает участие в областной спартакиаде среди сотрудников органов исполнительной власти. Ежегодно с ноября по декабрь сборные команды органов исполнительной власти соревнуются по нескольким видам спорта: от баскетбола,плавания и футбола до шахмат и игре в дартс.

Организатор мероприятия — министерство спорта Самарской области. Главная задача спартакиады — пропаганда здорового образа жизни и обеспечение профессионального долголетия работников.

В минувшее воскресенье в спортивном комплексе «МТЛ Арена» среди команд министерств и ведомств Самарской области состоялись соревнования по двум дисциплинам: волейболу и игре в дартс. Это первые спортивные дисциплины нынешней спартакиады, в которых специалисты ведомства заняли IV место.

Руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко отметил высокий командный дух коллектива:

«Пять волейбольных команд встретились в одном зале. Коллеги отмечали, что мы — команда, которая борется до последнего мяча. В этом году мы действительно подготовились. В одной из своих подгрупп мы заняли первое место. После этого начались соревнования между командами из разных групп. Наше командное сплочение и подготовка позволили нам впервые дойти до четвертого места. В этом году особенно сильный командный дух: все кричали, шумели, поддерживали друг друга. Мы получили огромное удовольствие от игры».

Параллельно в другом зале проходила игра в дартс.

«В здоровом теле — здоровый дух. Я считаю, что спорт важен и стараюсь принимать участие в подобных мероприятиях. Мы набрали 834 очка и заняли IV место среди 15 команд», - рассказал руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой, капитан команды ведомства Максим Колобов.

Спартакиада сотрудников исполнительных органов государственной власти завершится в декабре. Следующий этап – баскетбол, а впереди плавание,легкоатлетическая эстафета, настольный теннис, бесконтактный регби, стрельба, мини-футбол и шахматы.

Фото: минздрав СО