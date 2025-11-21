Я нашел ошибку
В результате аварии пострадали два пассажира. Они госпитализированы.
На улице Стара-Загора в Самаре пассажирский автобус врезался в столб
Эти рыбы большую часть жизни обитают на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности.
В Тасмании местный житель нашел на пляже редкого трехметрового сельдяного короля
Ежегодно с ноября по декабрь сборные команды органов исполнительной власти соревнуются по нескольким видам спорта.
Команда минздрава региона активно участвует в спартакиаде органов власти
Соджу ранее изготавливали из риса, а из-за экономии начали делать из батата, пшеницы и тростника, свойства напитка могут быть опасны для организма.
Врач предупредил об опасности для организма корейской водки соджу
В скором времени школьники из Самары также отправятся с дружеским визитом в Абхазию. 
Спортсмены из Сухума и Самары провели совместные тренировки
Главная выставка — портретные куклы героев легендарных фильмов: узнаваемый «Тихий Дон», загадочный «Пуаро» и дерзкие «Три мушкетёра».
В самарском  музее им. П.В. Алабина откроется Всероссийская выставка кукол
Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс «Дозор-М».
Минприроды СО: блокирование контейнерных площадок будут фиксировать автоматически
99 детей-сирот Сызрани получили квартиры в 2025 году.
Сегодня ещё трое молодых людей получили ключи от собственных квартир в Сызрани
Команда минздрава региона активно участвует в спартакиаде органов власти

21 ноября 2025 19:42
102
Ежегодно с ноября по декабрь сборные команды органов исполнительной власти соревнуются по нескольким видам спорта.

Команда министерства здравоохранения Самарской области принимает участие в областной спартакиаде среди сотрудников органов исполнительной власти. Ежегодно с ноября по декабрь сборные команды органов исполнительной власти соревнуются по нескольким видам спорта: от баскетбола,плавания и футбола до шахмат и игре в дартс.

Организатор мероприятия — министерство спорта Самарской области. Главная задача спартакиады — пропаганда здорового образа жизни и обеспечение профессионального долголетия работников.

В минувшее воскресенье в спортивном комплексе «МТЛ Арена» среди команд министерств и ведомств Самарской области состоялись соревнования по двум дисциплинам: волейболу и игре в дартс. Это первые спортивные дисциплины нынешней спартакиады, в которых специалисты ведомства заняли IV место.

Руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко отметил высокий командный дух коллектива:

«Пять волейбольных команд встретились в одном зале. Коллеги отмечали, что мы — команда, которая борется до последнего мяча. В этом году мы действительно подготовились. В одной из своих подгрупп мы заняли первое место. После этого начались соревнования между командами из разных групп. Наше командное сплочение и подготовка позволили нам впервые дойти до четвертого места. В этом году особенно сильный командный дух: все кричали, шумели, поддерживали друг друга. Мы получили огромное удовольствие от игры».

Параллельно в другом зале проходила игра в дартс.

«В здоровом теле — здоровый дух. Я считаю, что спорт важен и стараюсь принимать участие в подобных мероприятиях. Мы набрали 834 очка и заняли IV место среди 15 команд», - рассказал руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой, капитан команды ведомства Максим Колобов.

Спартакиада сотрудников исполнительных органов государственной власти завершится в декабре. Следующий этап – баскетбол, а впереди плавание,легкоатлетическая эстафета, настольный теннис, бесконтактный регби, стрельба, мини-футбол и шахматы.

 

Фото:   минздрав СО

