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Коллектив Исаклинской ЦРБ пополнили три участника программы «Земский фельдшер»

8 февраля 2023 14:43
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Специалисты ведут прием пациентов в фельдшерско-акушерских пунктах сел Саперкино, Самсоновка, Малое Ишуткино.

Коллектив Исаклинской центральной районной больницы в конце 2022 года пополнили три участника программы «Земский фельдшер» — медицинские сестры Кристина Яманова, Оксана Овсянникова и Олеся Жумашева. Специалисты ведут прием пациентов в фельдшерско-акушерских пунктах сел Саперкино, Самсоновка, Малое Ишуткино.

Напомним, при трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек участники программы получают единовременные компенсационные выплаты в размере 500 тысяч рублей. Размер выплат для средних медработников при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, составляет 750 тысяч рублей.

«Мы эффективно восполняем потребность подразделений в медицинских кадрах. Участвуем в ярмарках вакансий, ежегодно заключаем договоры о целевом обучении, — отметил главный врач Исаклинской центральной районной больницы Александр Медведев. — На месте организуем встречи специалистов с главами поселений, знакомим с условиями работы, обсуждаем возможности предоставления дополнительных мер поддержки. К каждому молодому сотруднику прикрепляем наставника, умеющего работать с молодежью».

Медицинская сестра Кристина Яманова в 2022 году завершила обучение в Тольяттинском медицинском колледже. Сейчас Кристина Васильевна оказывает помощь жителям села Саперкино Исаклинского района.

«У меня с детства было желание лечить людей. Бабушка болела сахарным диабетом, и мне хотелось глубже изучить это заболевание, чтобы помогать, — поделилась Кристина Васильевна. — Здесь, в селе, работаешь в тесном контакте с людьми. Очень много людей пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Им нужно постоянное наблюдение — контроль за состоянием здоровья, профилактика осложнений. Мне оказали очень хорошую поддержку при переезде. А на выплату, которую я получила по программе «Земский фельдшер», мы приобрели жилье для всей семьи».

Медицинская сестра фельдшерско-акушерского пункта в селе Самсоновка Оксана Овсянникова переехала в Исаклинский район из другого региона — Республики Татарстан.

«У меня уже был пятилетний стаж работы в сфере медицины — я работала медицинской сестрой в хирургическом отделении. Но хотелось развиваться дальше, — рассказала Оксана Александровна. — Участие в программе «Земский фельдшер» облегчило устройство на новом месте».

Все специалисты также получили «подъемные» в размере 200 тысяч рублей. Такие выплаты способствуют комфортной адаптации выпускников вузов и колледжей при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям, а также врачей и средних медицинских работников, прибывающих в Самарскую область из других регионов России и стран.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Специалисты ведут прием пациентов в фельдшерско-акушерских пунктах сел Саперкино, Самсоновка, Малое Ишуткино.
8 февраля 2023  14:43
Коллектив Исаклинской ЦРБ пополнили три участника программы «Земский фельдшер»
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