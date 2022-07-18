Я нашел ошибку
Главные новости:
Пассажира-екатеринбуржца с героином задержали по дороге в Тольятти
Пассажира-екатеринбуржца с героином задержали по дороге в Тольятти
Юрист рассказал, как наказать курящих соседей
Юрист рассказал, как наказать курящих соседей
В Нефтегорском районе водитель "УАЗа" повторно попался нетрезвым и стал фигурантом уголовного дела
В Нефтегорском районе водитель "УАЗа" повторно попался нетрезвым и стал фигурантом уголовного дела
Двое жителей Самары осуждены за совершение преступлений в отношении пожилых людей
Двое жителей Самары осуждены за преступления в отношении пожилых людей
В России начинают работу этноклубы
В России начинают работу этноклубы
Кардиориски выявлены у 47% жителей Самарской области
Кардиориски выявлены у 47% жителей Самарской области
Тольятти - в десятке популярных городов для отдыха на озёрах летом в России
Тольятти - в десятке популярных городов для отдыха на озёрах летом в России
Отремонтированная машина для «Северного потока» отправлена в Германию
Отремонтированная машина для «Северного потока» отправлена в Германию
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.83
-0.43
EUR 57.89
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Росреестр СО: состоится прямая линия с начальником отдела регистрации земельных участков Павелом Найдовским
В Самарской филармонии отметили День российской почты и юбилей Самарского почтамта
Тольяттинцев приглашают на открытие Эко-Парка Шлюзовой
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Кардиориски выявлены у 47% жителей Самарской области

18 июля 2022 09:36
107
Кардиориски выявлены у 47% жителей Самарской области

Нарушения липидного обмена выявлены у 47% жителей Самарской области, прошедших лабораторное исследование с января по июнь 2022 года в медицинской компании «Инвитро». Даже молодые и здоровые люди во время летней жары и повышенной влажности могут почувствовать недомогание, а особенно поберечься сейчас стоит пенсионерам и людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. О том, как распознать признаки «слабого сердца» и как уберечься от инсульта и инфаркта, рассказала врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева: 

Кто в группе риска?

В среднем по пяти базовым анализам, кардиориски выявлены у 46,2% мужчин и 47,9% женщин из Самарской области. Чаще всего встречаются отклонения от нормы в показателях общего холестерина и ЛПНП, отражающего содержание «плохого холестерина» — это лишний вес и нарушения в жировом обмене, а также показатели триглицеридов, отвечающих за липидный метаболизм – чем выше показатель триглицеридов, тем выше вероятность инсульта и инфаркта. Сердечно-сосудистые заболевания заметно «помолодели» и этому безусловно поспособствовала пандемия коронавируса. На моей практике все чаще на прием стали приходить молодые пациенты 30–40 лет. Что говорить о пенсионерах и тех, кто уже живет с хроническими заболеваниями сердца, гипер- или гипотонией, атеросклерозом, диабетом, и уже перенёс инфаркт или инсульт. К группе риска также относятся курильщики, злоупотребляющие алкоголем, люди с диагностированной депрессией и женщины в возрасте старше 35 лет, принимающие оральные контрацептивы. 

Действительно ли летом возрастает количество инсультов и почему?

На самом деле погода оказывает влияние на здоровье сосудов головного мозга в любое время года. Зимой, например, ухудшается кровоток и сужаются стенки сосудов, что провоцирует кровоизлияние в мозг – геморрагический инсульт. Но в России, действительно отмечается рост количества инсультов летом, чаще ишемических, связанных с как раз с липидным профилем. Все дело в том, что у нас распространены отдых на природе и дачах. Мы настолько скучаем по лету и хотим провести его с пользой, что готовы проводить под палящим солнцем все свободное время. Риск инсультов растет и при смене погоды, люди с сосудистыми патологиями, как правило более метеозависимы и резкие скачки атмосферного давления и влажности также могут спровоцировать приступ.

Что происходит с организмом в жару и как помочь ему ее перенести без тяжелых последствий? 

При физической активности на жаре повышается потоотделение, а вместе с тем происходит потеря воды и ухудшается кровообращение. Головной мозг испытывает дефицит кислорода, повышается вязкость крови и нарушается работа сосудов – это прямой путь к инсульту. Также в жару повышается риск возникновения тромбоза. Часто инсульту предшествует транзиторная ишемическая атака, которая отличается своей стремительностью: головные боли без четкой локализации, двоение в глазах, головокружение в покое. Очень важно прислушиваться к своему состоянию, не игнорировать эти «звоночки».

Что делать если случился инсульт?

При малейшем подозрении на инсульт необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи или организовать транспортировку до ближайшего медучреждения. Обеспечить доступ свежего воздуха – открыть окно или форточку, расстегнуть стесняющую грудь одежду и уложить человека на ровную поверхность, чтобы его голова находилась выше уровня тела. По возможности снять съемные зубные протезы, если они есть. Если пациент без сознания, голову необходимо повернуть набок, чтобы предотвратить аспирацию рвотными массами. И помнить, что недомогание – тоже показание для визита к врачу или вызова врача на дом. Возможность оказать помощь при инсульте самому себе ограничена, ведь в большинстве случаев он наступает внезапно, и часто сопровождается потерей сознания. Поэтому при хронических заболеваниях в жаркие часы лучше не оставаться одному. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Кардиориски выявлены у 47% жителей Самарской области
18 июля 2022  09:36
Кардиориски выявлены у 47% жителей Самарской области
107
Врач отметил, что эта ягода не теряет своих полезных свойств даже при глубокой заморозке, поэтому можно смело делать запасы на зиму.
17 июля 2022  16:31
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе черной смородины
589
В Самаре за сутки заболел 51 человек.
17 июля 2022  14:57
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
489
Частные клиники России могут ввести санкции за неявку на запланированный прием
17 июля 2022  10:56
Частные клиники России могут ввести санкции за неявку на запланированный прием
547
комары выбирают, кого укусить, по запаху и температуре тела
17 июля 2022  10:10
Комары выбирают, кого укусить, по запаху и температуре тела
471
Чаще напоминайте ребенку, что можно и что нельзя делать на водоеме. Вода ошибок не прощает тем, кто себя не бережет!
16 июля 2022  16:32
Врач-педиатр: в период каникул наших детей подстерегает повышенная опасность на водоемах
857
В Самаре за сутки заболел 21 человек.
15 июля 2022  14:45
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
796
Миша успешно перенес операцию.
15 июля 2022  14:29
Самарские кардиохирурги провели сложную операцию двухлетнему мальчику с редким пороком сердца
717
Врачи Сызранской поликлиники контролируют здоровье пациентов с помощью портативных устройств.
15 июля 2022  14:11
В Сызранской городской поликлинике реализуется пилотный проект дистанционного мониторинга здоровья
664
Как предупредила врач, попытка погладить животное может закончиться укусом клещей, которые обитают в иголках ежа.
14 июля 2022  20:04
Врач: попытка потрогать дикого ежа может грозить опасными инфекциями
824
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9652
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
448
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
951
В
15 июля 2022  11:12
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
558
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
14 июля 2022  13:50
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
820
В Самарской области появился новый министр
14 июля 2022  10:29
В Самарской области появился новый министр
662
Весь список