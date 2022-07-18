Кардиориски выявлены у 47% жителей Самарской области

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Нарушения липидного обмена выявлены у 47% жителей Самарской области, прошедших лабораторное исследование с января по июнь 2022 года в медицинской компании «Инвитро». Даже молодые и здоровые люди во время летней жары и повышенной влажности могут почувствовать недомогание, а особенно поберечься сейчас стоит пенсионерам и людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. О том, как распознать признаки «слабого сердца» и как уберечься от инсульта и инфаркта, рассказала врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева:

Кто в группе риска?

В среднем по пяти базовым анализам, кардиориски выявлены у 46,2% мужчин и 47,9% женщин из Самарской области. Чаще всего встречаются отклонения от нормы в показателях общего холестерина и ЛПНП, отражающего содержание «плохого холестерина» — это лишний вес и нарушения в жировом обмене, а также показатели триглицеридов, отвечающих за липидный метаболизм – чем выше показатель триглицеридов, тем выше вероятность инсульта и инфаркта. Сердечно-сосудистые заболевания заметно «помолодели» и этому безусловно поспособствовала пандемия коронавируса. На моей практике все чаще на прием стали приходить молодые пациенты 30–40 лет. Что говорить о пенсионерах и тех, кто уже живет с хроническими заболеваниями сердца, гипер- или гипотонией, атеросклерозом, диабетом, и уже перенёс инфаркт или инсульт. К группе риска также относятся курильщики, злоупотребляющие алкоголем, люди с диагностированной депрессией и женщины в возрасте старше 35 лет, принимающие оральные контрацептивы.

Действительно ли летом возрастает количество инсультов и почему?

На самом деле погода оказывает влияние на здоровье сосудов головного мозга в любое время года. Зимой, например, ухудшается кровоток и сужаются стенки сосудов, что провоцирует кровоизлияние в мозг – геморрагический инсульт. Но в России, действительно отмечается рост количества инсультов летом, чаще ишемических, связанных с как раз с липидным профилем. Все дело в том, что у нас распространены отдых на природе и дачах. Мы настолько скучаем по лету и хотим провести его с пользой, что готовы проводить под палящим солнцем все свободное время. Риск инсультов растет и при смене погоды, люди с сосудистыми патологиями, как правило более метеозависимы и резкие скачки атмосферного давления и влажности также могут спровоцировать приступ.

Что происходит с организмом в жару и как помочь ему ее перенести без тяжелых последствий?

При физической активности на жаре повышается потоотделение, а вместе с тем происходит потеря воды и ухудшается кровообращение. Головной мозг испытывает дефицит кислорода, повышается вязкость крови и нарушается работа сосудов – это прямой путь к инсульту. Также в жару повышается риск возникновения тромбоза. Часто инсульту предшествует транзиторная ишемическая атака, которая отличается своей стремительностью: головные боли без четкой локализации, двоение в глазах, головокружение в покое. Очень важно прислушиваться к своему состоянию, не игнорировать эти «звоночки».

Что делать если случился инсульт?

При малейшем подозрении на инсульт необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи или организовать транспортировку до ближайшего медучреждения. Обеспечить доступ свежего воздуха – открыть окно или форточку, расстегнуть стесняющую грудь одежду и уложить человека на ровную поверхность, чтобы его голова находилась выше уровня тела. По возможности снять съемные зубные протезы, если они есть. Если пациент без сознания, голову необходимо повернуть набок, чтобы предотвратить аспирацию рвотными массами. И помнить, что недомогание – тоже показание для визита к врачу или вызова врача на дом. Возможность оказать помощь при инсульте самому себе ограничена, ведь в большинстве случаев он наступает внезапно, и часто сопровождается потерей сознания. Поэтому при хронических заболеваниях в жаркие часы лучше не оставаться одному.