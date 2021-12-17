Кардиологи больницы Середавина возобновили операции пациентам с инфарктом в «зеленой зоне» 

92

Кардиологическое отделение Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина возобновило работу в штатном режиме. Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, проводят высокотехнологичные операции жителям региона.

С связи со стабилизацией эпидситуации в регионе происходит постепенный переход части медицинских учреждений в обычный режим работы. К штатному режиму уже вернулись стационар больницы № 8 Самары, МСЧ № 5, родильное отделение больницы имени Баныкина в Тольятти.

Также кардиологическое отделение больницы им. В.Д. Середавина возобновило свою работу по оказанию помощи больным с острым коронарным синдромом. За неделю здесь уже пролечили более 30 человек с инфарктом, 18 пациентам проведена коронарография и выполнено оперативное лечение – стентирование коронарных артерий.

«Кардиологическое отделение областной больницы работало в составе Регионального сосудистого центра и оказывало помощь больным с острым коронарным синдромом в красной зоне, - рассказывает заведующий кардиологическим отделением больницы им. В.Д. Середавина Алексей Чернышев. - Врачи-кардиологи свою деятельность не прекращали, так как в госпиталь поступали больные с инфарктом миокарда в сочетании с новой коронавирусной инфекцией, и мы оказывали им специализированную помощь. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволила нам вернуться к привычной работе в так называемой зеленой зоне. Пока мы открылись на 30 коек, но в ближайшее время планируем расширить отделение, нарастить коечную мощность до привычных объемов – 50-60 коек».

Одним из первых пациентов кардиологического отделения в «зеленой» зоне больницы стал житель Богатовского района. Врачи оперативно обследовали его и провели стентирование двух артерий. Сейчас жизнь мужчины вне опасности, он признается, что чувствует себя замечательно, благодарен врачам больницы за внимательное отношение.

Фото: правительство СО