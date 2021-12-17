Я нашел ошибку
Главные новости:
Сергей Тетюшкин считает, что такое нововведение позволит контактировать между собой людям с минимальными друг для друга рисками.
О плюсах сертификатов здоровья рассказал главврач тольяттинской горбольницы № 4
Речь идет о доставке горячих блюд малоимущим, инвалидам, многодетным семьям, участникам боевых действий и престарелым гражданам.
Сотрудники и ветераны УИС Самарской области приняли участие в благотворительной акции
Будьте внимательны и осторожны!
В Самаре ожидаются сильные осадки и туман
Проверить свою задолженность и оплатить имущественные налоги можно с помощью сервиса «Личный  кабинет налогоплательщика».
УФНС СО: в Новый год без налоговых долгов
Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, проводят высокотехнологичные операции жителям региона. 
Кардиологи больницы Середавина возобновили операции пациентам с инфарктом в «зеленой зоне» 
Ребята приехали, чтобы ознакомиться с экосистемой технопарка, изучить новые подходы к проектной деятельности.
«Жигулевскую долину» посетили учащиеся Безенчукского аграрного техникума
Жюри премии высоко оценило онлайн-рекомендации Сбера для клиентов по безопасным расчётам.
Сбер признан лучшим банком мира по использованию искусственного интеллекта в торговом финансировании
Площадкой для этого послужила Точка кипения Самарского университета. 
Состоялось открытие ключевого образовательного события НОЦ «Инженерия будущего» - «Школы ведущих инженеров (Principal Engineer)»
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.73
0.16
EUR 83.5
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Кардиологи больницы Середавина возобновили операции пациентам с инфарктом в «зеленой зоне» 

17 декабря 2021 15:56
92
Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, проводят высокотехнологичные операции жителям региона. 

Кардиологическое отделение Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина возобновило работу в штатном режиме. Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, проводят высокотехнологичные операции жителям региона. 

С связи со стабилизацией эпидситуации в регионе происходит постепенный переход части  медицинских учреждений в обычный режим работы. К штатному режиму уже вернулись стационар больницы № 8 Самары, МСЧ № 5, родильное отделение больницы имени Баныкина в Тольятти. 

Также кардиологическое отделение больницы им. В.Д. Середавина  возобновило свою работу по оказанию помощи больным с острым коронарным синдромом. За неделю здесь уже пролечили более 30 человек с инфарктом, 18 пациентам проведена коронарография и выполнено оперативное лечение – стентирование коронарных артерий. 

 «Кардиологическое отделение областной больницы работало в составе Регионального сосудистого центра и оказывало помощь больным с острым коронарным синдромом в красной зоне, - рассказывает заведующий кардиологическим отделением больницы им. В.Д. Середавина Алексей Чернышев. -  Врачи-кардиологи свою деятельность не прекращали, так как в госпиталь поступали больные с инфарктом миокарда в сочетании с новой коронавирусной инфекцией, и мы оказывали им специализированную помощь.   Сейчас эпидемиологическая ситуация позволила нам вернуться к привычной работе в так называемой зеленой зоне.  Пока мы открылись на 30 коек, но в ближайшее время планируем расширить отделение, нарастить коечную мощность до привычных объемов – 50-60 коек».

Одним из первых пациентов кардиологического отделения в «зеленой» зоне больницы стал житель Богатовского района.  Врачи оперативно обследовали его и провели стентирование двух артерий. Сейчас жизнь мужчины вне опасности, он признается, что чувствует себя замечательно, благодарен врачам больницы за внимательное отношение.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалистам хирургического отделения больницы им.Ивановой удалось спасти жизнь новорожденному малышу по уникальной методике.
14 декабря 2021, 14:53
Самарские хирурги провели сложнейшую операцию новорожденному ребенку
Специалистам хирургического отделения больницы им.Ивановой удалось спасти жизнь новорожденному малышу по уникальной методике. Здравоохранение
986
За год областной кардиодиспансер проводит до 20 тысяч госпитализаций, более 5 тысяч оперативных вмешательств.
22 ноября 2021, 20:26
Самарские кардиологи увеличивают количество операций для спасения жизней
За год областной кардиодиспансер проводит до 20 тысяч госпитализаций, более 5 тысяч оперативных вмешательств. Здравоохранение
1949
Дмитрий Азаров поздравил СамГМУ с победой в конкурсе по созданию центров Национальной технологической инициативы.
19 ноября 2021, 16:51
В СамГМУ будет создан Центр НТИ по направлению «Бионическая инженерия в медицине»
Дмитрий Азаров поздравил СамГМУ с победой в конкурсе по созданию центров Национальной технологической инициативы. Образование
1679
Здравоохранение
Сергей Тетюшкин считает, что такое нововведение позволит контактировать между собой людям с минимальными друг для друга рисками.
17 декабря 2021  16:32
О плюсах сертификатов здоровья рассказал главврач тольяттинской горбольницы № 4
54
Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, проводят высокотехнологичные операции жителям региона. 
17 декабря 2021  15:56
Кардиологи больницы Середавина возобновили операции пациентам с инфарктом в «зеленой зоне» 
92
Это вакцина «Гриппол плюс», предназначенная для профилактики сезонного гриппа детям с 6-месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения возраста.
16 декабря 2021  15:55
В Самарскую область поставлено 320 тысяч доз вакцины от гриппа
584
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян принял участие в торжественном мероприятии.
15 декабря 2021  23:18
Кинельская центральная больница города и района отмечает 85-летие
749
Им стал Александр Пастушок.
15 декабря 2021  22:49
Назначен новый руководитель тольяттинской станции скорой медицинской помощи
725
Цифровой рентгенодиагностический комплекс высокого класса.
15 декабря 2021  14:07
В Большеглушицкую центральную районную больницу поступило новое оборудование
664
Сегодня известно более 200 видов респираторных вирусов.
14 декабря 2021  15:16
О профилактике ОРВИ и гриппа
838
Специалистам хирургического отделения больницы им.Ивановой удалось спасти жизнь новорожденному малышу по уникальной методике.
14 декабря 2021  14:53
Самарские хирурги провели сложнейшую операцию новорожденному ребенку
987
Дмитрий Константинов:
14 декабря 2021  14:00
Дмитрий Константинов: "Грипп опасен своими осложнениями"
848
Сани, лыжи, коньки и другие виды зимнего досуга и спорта, к сожалению, становятся причиной многих травм.
13 декабря 2021  15:38
О профилактике детского травматизма
903
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
2297
Весь список
В центре внимания
Еще 609 жителей Самарской области заболели коронавирусом
17 декабря 2021  13:44
Еще 609 жителей Самарской области заболели коронавирусом
183
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
17 декабря 2021  13:20
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
142
Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма
17 декабря 2021  09:54
Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма
214
Вопрос обеспечения правопорядка и безопасности жителей региона в период новогодних праздников – один из ключевых.
16 декабря 2021  20:09
Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба 
508
Завершая церемонию награждения, Дмитрий Азаров отметил, что все участники сегодняшней встречи вносят огромный вклад в то, чтобы Самарская земля процветала.
16 декабря 2021  19:27
Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области
508
Весь список