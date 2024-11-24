Кардиолог назвал провоцирующие инфаркт и инсульт факторы

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Инфаркт миокарда и инсульт — лидирующие причины смерти среди взрослых людей во всем мире. При этом значительная часть инсультов связана с атеросклеротическим поражением артерий головного мозга, которые провоцируют атеросклеротические бляшки — они формируются в сосудах и мешают нормальному кровоснабжению органов. Об этом рассказал «Известиям» 24 ноября главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России, главный кардиолог Центрального федерального округа Сергей Проваторов.

Атеросклеротические отложения появляются в сосудах вследствие высокого уровня плохого холестерина — так называют липопротеины низкой плотности, отметил врач. По его словам, до 80% холестерина вырабатывает сам организм, поэтому важно вовремя проходить исследования, которые помогут отслеживать его уровень и контролировать соотношение плохого и хорошего холестерина. Для этого достаточно проходить ежегодную диспансеризацию, в рамках которой положено биохимическое исследование крови, где в том числе оценивается и уровень холестерина в крови, объяснил Проваторов.



Результаты исследования стоит обсудить с лечащим врачом, который сможет оценить совокупность факторов риска и сориентировать по дальнейшему лечению. Как уточнил кардиолог, иногда достаточно просто отслеживать динамику показателей, но если у человека плохая наследственность, повышенный вес или его возраст приближается к шестидесяти, то может потребоваться корректировка образа жизни и даже назначение лекарственных препаратов.

«Гормональный фон женщин отличается, и он, можно сказать, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Я не говорю о том, что женщины застрахованы, но, как правило, такие серьезные сердечно-сосудистые атеросклеротические заболевания, которые у мужчин встречаются в 58–60 лет, у женщин начинаются ближе к 70 годам», — сказал эксперт.

При этом он добавил, что нет абсолютно никакой гарантии, ведь бывают мужчины, которые и в 90 лет совершенно здоровые с точки зрения сосудов, и женщины, которые болеют уже начиная с 40 лет.

Курение и прием алкогольных напитков — еще один из факторов риска развития ишемической болезни сердца и ее осложнений. Курение в несколько раз повышает скорость прогрессирования атеросклеротических бляшек, а алкоголь ослабляет сердечную мышцу, объяснил Проваторов.

Избыточный вес также способствует развитию ишемической болезни сердца. По словам врача, для того чтобы сохранить сердце здоровым как можно дольше, необходимо сделать выбор в пользу здорового рациона. Питание с высоким содержанием жиров, соли и сахара оказывает губительное воздействие на сосуды, увеличивает нагрузку на сердце и приводит к ожирению. К тому же родителям важно следить за питанием детей в подростковом возрасте, потому что раннее развитие ожирения драматично ускоряет развитие сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул специалист.

Отсутствие физической активности также неблагоприятно сказывается на здоровье человека и в сочетании может привести к инфаркту или инсульту. Кардиолог рекомендовал заниматься умеренной физической активностью на ежедневной основе: это положительно влияет на сердечную мышцу, а также снижает уровень стресса в организме, что является еще одним из факторов риска.

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