Кардиолог: частое употребление корвалола может вызвать побочный эффект

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Кардиолог, терапевт, к.м.н., врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова предупредила об опасности корвалола. По ее словам, не стоит увлекаться корвалолом, валокордином и валосердином, поскольку у них есть ряд серьезных побочных эффектов, пишут "Известия".

В беседе с сайтом aif.ru в четверг, 2 ноября, специалист объяснила, что корвалол — не совсем растительный препарат, поскольку в его составе присутствует сильнодействующее вещество, потому с ним стоит быть осторожными. К этому препарату формируется зависимость.

Козлова отметила, что он действительно справляется с тревожностью и, получается, работает больше как успокоительное, однако не несет лечебной функции. Она призвала помнить о таком его доказанном побочном эффекте, как развитие деменции. Врач подчеркнула, что он не улучшает состояние и не снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Препараты растительные, типа боярышника и пустырника, могут приниматься пациентами самостоятельно, но при их приеме растет риск не распознать вовремя симптомы не просто психоэмоционального расстройства, когда в груди теснит, а нестабильной стенокардии.

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