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Кардиохирурги калининградского ФЦВМТ имплантировли митральный клапан через верхушку сердца  

24 июля 2023 12:52
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Пациент 76 лет ранее уже переносил операцию на сердце. Появилась необходимость снова обратился к специалистам: беспокоили слабость и одышка.

Кардиохирурги калининградского Федерального центра высоких медицинских технологий Минздрава России имплантировли митральный клапан через верхушку сердца.  

Пациент 76 лет ранее уже переносил операцию на сердце. Появилась необходимость снова обратился к специалистам: беспокоили слабость и одышка. Обследование показало поражение коронарной артерии и нарушение функционирования биопротеза клапана. 

 Хирургическое вмешательство специалисты проводили через небольшой разрез в межреберном пространстве. Ввели катетер с протезом, через верхушку левого желудочка сердца установили митральный протез по технологии «клапан-в-клапан». Операция прошла успешно.

— Мы увидели блестящую работу калининградских коллег в операционной. Когда кардиохирург владеет и техникой открытой операции, и техникой транскатетерной имплантации, при проведении такого технически сложного хирургического вмешательства получается отличный результат, – отмечает завотделением рентегнэндоваскулярных методов  диагностики и лечения Санкт-Петербургской многопрофильной больницы Евгений Шлойдо.

Пациент уже на следующий день после операции переведен из реанимации в обычную палату и готовится к выписке, сообщает пресс-служба минздрава России.

 

Фото:   минздрав России

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Здравоохранение
Пациент 76 лет ранее уже переносил операцию на сердце. Появилась необходимость снова обратился к специалистам: беспокоили слабость и одышка.
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Кардиохирурги калининградского ФЦВМТ имплантировли митральный клапан через верхушку сердца  
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