Кардиохирурги калининградского ФЦВМТ имплантировли митральный клапан через верхушку сердца  

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Кардиохирурги калининградского Федерального центра высоких медицинских технологий Минздрава России имплантировли митральный клапан через верхушку сердца.



Пациент 76 лет ранее уже переносил операцию на сердце. Появилась необходимость снова обратился к специалистам: беспокоили слабость и одышка. Обследование показало поражение коронарной артерии и нарушение функционирования биопротеза клапана.



Хирургическое вмешательство специалисты проводили через небольшой разрез в межреберном пространстве. Ввели катетер с протезом, через верхушку левого желудочка сердца установили митральный протез по технологии «клапан-в-клапан». Операция прошла успешно.



— Мы увидели блестящую работу калининградских коллег в операционной. Когда кардиохирург владеет и техникой открытой операции, и техникой транскатетерной имплантации, при проведении такого технически сложного хирургического вмешательства получается отличный результат, – отмечает завотделением рентегнэндоваскулярных методов диагностики и лечения Санкт-Петербургской многопрофильной больницы Евгений Шлойдо.



Пациент уже на следующий день после операции переведен из реанимации в обычную палату и готовится к выписке, сообщает пресс-служба минздрава России.

Фото: минздрав России