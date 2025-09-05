Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района

89

Капитальный ремонт проведен в офисах врачей общей практики в селах Красносельское и Черновка Сергиевского района. Мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.

«ОВОП в Красносельском оказывает помощь 1297 пациентам, а в Черновке – 1328. Проведённые работы значительно улучшили условия оказания медицинской помощи. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды – для удобства маломобильных граждан установлены пандусы», - отметил главный врач Сергиевской больницы Дмитрий Агафонов.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджетов будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения.

Фото: минздрав СО