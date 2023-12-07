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Как вырастет оплата больничного в 2024 году

7 декабря 2023 09:36
161
Как вырастет оплата больничного в 2024 году

Юрист hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказывает, как изменятся выплаты по больничным и напоминает о важных нюансах больничных листов, о которых многие забывают.

Больничный лист выдается работникам, которые по состоянию здоровья временно лишены возможности работать. По законодательству, его можно получить в случае заболевания, травмы, после операции или процедуры, а также при беременности или уходе за больным ребенком.

Согласно требованиям законодательства, если работник не работал два последних года, или заработная плата оказалась меньше расчетного критерия, то для таких случаев устанавливают минимальный размер оплаты листка нетрудоспособности. В России, в 2024 году МРОТ будет увеличен сразу на 3000 рублей, и составит 19242 рубля, против 16242 рубля в 2023 году.

Работодатель оплачивает лишь три дня больничного, а все остальные дни — Социальный фонд.

С 2024 года максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством стали больше. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит:

  • 122 808 руб. в месяц при страховом стаже 8 лет и более (100% среднего заработка);
  • 98 246 руб. в месяц при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего заработка);
  • 73 685 руб. в месяц при страховом стаже до 5 лет (60% среднего заработка).

В 2023 году максимальные выплаты по больничному составляли 83 205 руб.

Важные факты, о которых забывают люди

Правда ли, что даже после увольнения можно принести больничный лист бывшему работодателю и получить оплату?

Да, абсолютно верно! Если вы уволились с работы и заболели, но ещё не устроились к новому работодателю, то в течение 30 календарных дней работодатель обязан оплатить вам больничный. Об этом говорит п. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Но есть небольшой нюанс. В отличие от трудоустроенного работника, уволенному работнику больничный лист будет оплачен не в размере 100% от средней заработной платы, а лишь в размере 60% от средней зарплаты работника (п. 2 ст. 7 закона № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).

Что делать, если заболел во время отпуска?

Если вы заболели в отпуске, вы все равно можете открыть больничный. В соответствии со ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случае временной нетрудоспособности работника. Отпуск продлевается или переносится на то количество дней, которые совпали с ежегодным оплачиваемым отпуском.

Как я могу проверить, что мне правильно рассчитали больничные выплаты?

Во-первых, вы можете отправить письменный запрос в свою бухгалтерию, и вам покажут расчёт. Во-вторых, вы можете воспользоваться различными онлайн-калькуляторами больничных и сравнить данные. Важный момент: некоторые компании в рамках компенсационного пакета предлагают дополнительные выплаты по листкам нетрудоспособности. Поэтому, чтобы точно знать, сколько получите, запросите эту информацию в своём HR-отделе (обычно такие выплаты прописываются в положении о системе оплаты труда).

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