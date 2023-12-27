Как помочь своему желудку “переварить” новогоднюю ночь?

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Каждый год 31 декабря мы с друзьями не только ходим в баню, но и садимся за новогодний стол, из-за которого чаще всего встаем уже 1 января. И несмотря на то, что активность наших ферментных систем, обеспечивающих качественное пищеварение, в ночное время крайне низкая, традиции ночного праздничного застолья отменить нельзя. Однако новогоднее меню всегда можно оптимизировать, чтобы и праздник не прошел даром, и организм не пострадал. Как помочь своему желудку в новогоднюю ночь, рассказывает Татьяна Мещерякова, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen.



Блюда “про запас” провоцируют переедание



Планируя новогоднее меню, в большинстве случаев мы делаем блюда с запасом, выкладывая на праздничный стол тазики оливье, букеты нарезок и недельный запас десертов. Безусловно, все это провоцирует съесть больше, чем требуется, что еще дополнительно усугубляется приемом напитков разного характера (сладкие соки и газировки, морсы, алкоголь). Таким образом, суммарное количество съеденной пищи в новогоднюю ночь в разы превышает норму и может доходить до 1,5-2 килограмм - что, в конечном счете, несет за собой шлейф в виде характерной тяжести в желудке и новых цифрах на весах. По возможности, предусмотрите порционирование блюд на новогоднем столе - рассчитывайте закуски поштучно и небольшого объема - салаты, горячие блюда и десерты подавайте исходя из числа гостей, таким образом, чтобы после того, как каждый попробовал блюдо, оно сразу закончилось.



Замените жирную пищу полезными аналогами



Обилие салатов, сдобренных майонезом, копченых колбас, сырных нарезок, сала, жирного мяса (утка, гусь, баранина, свинина), тяжелых десертов - это лишь часть жирной пищи, которая одновременно встречается за праздничным столом в новогоднюю ночь. По возможности, рекомендую вам разнообразить новогоднее меню, заменив большую часть жирных блюд на более полезные аналоги. В качестве альтернативы колбасе, поставьте на стол запеченное мясо птицы в красивой нарезке. Удивите гостей рыбными блюдами на гриле или изысканно поданными морепродуктами. Вместо салатов с майонезом отдайте предпочтение легким овощным салатам с растительным маслом, либо соком лимона - это добавит новый вкус и свежесть классическим рецептам.



Напитки “комнатной температуры” вместо холодных



Сам по себе процесс пищеварения пищи очень активен и требует поддержания температуры в желудке в районе 36-37 градусов. Когда мы запиваем всю съеденную пищу охлажденными напитками или напитками со льдом, желудку сложнее поддерживать оптимальный температурный режим, что существенно снижает активность пищеварительных ферментов. Стоит также не забывать, что как и в любой день, в новогоднюю ночь напитки из холодильника могут спровоцировать заболевания горла и дыхательных путей. Особенно если вы в течение ночи планируете чередовать прогулки на улице и подходы к праздничному столу.



Традиционные новогодние блюда могут быть полезными



Новый год - это время оливье, селедки под шубой и салата “мимоза” на каждом праздничном столе. Не стоит отказывать себе в удовольствии съесть традиционный салат - всегда можно сделать эти блюда более полезными для пищеварения, добавив нотку свежести без потери вкусовых характеристик. Поклонникам оливье рекомендую заменить колбасу на отварную курицу или креветки, соленые огурцы - на свежие, майонез - на нежирную сметану или греческий йогурт, а также добавить в состав зеленый лук, либо зелень. Для селедки под шубой лучше выбрать сельдь в собственном соку вместо рыбы в обильном количестве масла, можно добавить дополнительные слои отварной моркови. А тем, кто отдает предпочтение салату “мимоза”, лучше всего заменить майонез нежирным творогом или греческим йогуртом, а также добавить в салат зелень: идеально подойдут свежие шпинат и руккола.