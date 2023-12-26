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Как поддержать иммунитет зимой?

26 декабря 2023 22:04
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Как поддержать иммунитет зимой?

Говорят, что в зимний период иммунитет снижается, и это становится одной из причин, по которой люди больше, чем обычно подвержены ОРВИ и другим заболеваниям. Правда ли, что зимой нужны дополнительные меры поддержки иммунитета? Как его поддержать и на что обратить внимание? Поможет ли закаливание, витамины и смена рациона? – рассказала Людмила Маховая, врач-аллерголог-иммунолог, врач-детский гастроэнтеролог «ИНВИТРО».

Верно ли, что зимой иммунитет в целом снижается или это миф? Если правда, то почему это происходит?
Иммунитет – защитная система организма, поддерживающая в нём генетический гомеостаз – иными словами, постоянство генетического состава организма. И «снижаться» или «повышаться» он не может. Главная задача иммунитета заключается в поддержании здоровья человека вне зависимости от времени года. И помочь своей иммунной системе справиться с этой важной функцией в зимний период года возможно при соблюдении определённых правил.


Что стоит сделать для поддержки иммунитета – еда, режим жизни, прием спецпрепаратов?

Во-первых, необходимо своевременно и адекватно лечить острые и хронические заболевания. Комфортный и достаточный сон – это лучший помощник для иммунитета. Чтобы сон был качественным и полноценным, в спальне должно быть темно (в темноте вырабатывается мелатонин – гормон, который способен бороться с усталостью и восстанавливать иммунную систему), а также достаточное количество свежего воздуха. Пусть сон будет полноценным!

Ничто так не истощает иммунную систему, как хронический стресс. Важно отдыхать, гулять, заниматься фитнесом в спортзале или дома, не забывать о зимних видах спорта, находить время на хобби и общение с близкими людьми, научитесь получать удовольствие от работы и ежедневной рутины, а также меньше времени проводить перед экраном смартфонов и других гаджетов. Всё это поможет снизить уровень стресса и почувствовать себя лучше.

Одевайтесь по погоде, ведь мерзнуть так же плохо, как и перегреваться. Не следует забывать о шапках, шалях, шарфах и теплых варежках. Даже десятиминутная прогулка от стоянки до дома в ветреную погоду может для автомобилиста стать достаточной для простуды.

Желательно также отказаться от вредных привычек: переедания, курения, пассивного курения, гиподинамии, гуляния по торговым центрам, позднего засыпания и монодиет.

 

Стоит ли пить какие-то настойки и отвары типа эхинацеи или это тоже миф?

Самое важное – если появились проблемы со здоровьем, не нужно заниматься самолечением и приёмом сомнительных средств, если у вас возникли признаки гиповитаминоза или просто появились вопросы о целесообразности приема тех или иных препаратов – обратитесь к врачу. Не следует бесконтрольно принимать витамины в больших дозах (гипервитаминоз – это тоже опасно), а фрукты, особенно цитрусовые, стоит употреблять умеренно, иначе есть риск получить аллергическую реакцию.

 

Стоит ли есть что-то специальное в тех же целях, например, есть больше апельсинов/имбиря/яблок?

Всегда, вне зависимости от сезона, старайтесь сбалансированно и разнообразно питаться. Предпочтение нужно отдавать сезонным местным фруктам, овощам, свежей рыбе и мясу. Самые важные витамины для иммунитета – это А, В, С, Д, Е, К. Лучший источник витаминов – это полноценное питание. Осень с богатым урожаем – идеальное время, чтобы запастись витаминами перед длинной зимой.

 

Или может резко начать заниматься спортом и закаливаться?
Да, советую не забывать о пользе закаливания, но оно не должно быть экстремальным. Начинать эту практику желательно еще летом и постепенно. Очень хорошо заниматься плаванием в открытом бассейне, водоемах. Приучите себя принимать контрастный душ каждое утро и отдавайте предпочтение занятиям спортом на открытом воздухе.
 

А чего лучше не делать?
Болеть острыми респираторными инфекциями и «простудой» большинство людей должны без использования медицинских препаратов, а тем более без применения «иммуностимуляторов» с недоказанной эффективностью. Но очень важно на момент ОРИ остаться дома и дать возможность своей иммунной системе направить все силы на борьбу с этим заболеванием.

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