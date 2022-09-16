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Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова рассказала, как осенью избежать простуд.



Осенью, когда становится холодно и сыро, начинаются затяжные дожди и дует резкий промозглый ветер, иммунитет снижается, а вирусы, наоборот, активизируются.



Особенно часто в это время нам досаждают острые респираторные вирусные инфекции.



Кроме этого, в холодное время года многие предпочитают сидеть дома, закутавшись в плед. Но нужно помнить, что недостаток кислорода и двигательной активности не лучшим образом сказываются на нашем самочувствии.



