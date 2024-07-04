Из областного бюджета выделены дополнительные средства на лекарственное обеспечение пациентов с ВИЧ-инфекцией и гепатитами

180

Из областного бюджета выделены дополнительные средства на лекарственное обеспечение пациентов с выявленными заболеваниями. Напомним, по поручению Врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранения направлено более 4,5 млрд рублей , в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и др.



"Дополнительно из средств регионального бюджета выделено 115 млн рублей на приобретение медикаментов для антиретровирусной терапии. Эти средства позволят начать лечение для 1 480 пациентов с ВИЧ-инфекцией и продолжить для 475 человек, которые уже проходят терапию. Кроме того, на обеспечение пациентов лекарственными препаратами для лечения хронических гепатитов В, С, D государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, направлено 90 млн рублей. Также выделены средства на медикаменты для лечения сочетанной инфекции ВИЧ и гепатита. Это позволит провести лечение ещё 276 пациентам", - рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Сергей Вдовенко.



Антиретровирусная терапия (АРТ) - совокупность медикаментозных мероприятий, направленных на подавление репликации вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в организме. Ее цель – минимизация вирусной нагрузки, восстановление и поддержание иммунной системы пациента, а также снижение риска развития сопутствующих заболеваний. Пациентам проводится терапия за счет средств федерального и регионального бюджетов.



"Эффективная АРТ позволяет пациентам с ВИЧ-инфекцией вести полноценную жизнь, снижая риск передачи вируса другим людям. Без данной терапии ВИЧ продолжает разрушать иммунную систему, приводя к развитию синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД) и смерти, - отметила главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД, кандидат медицинских наук Оксана Чернова. - Дополнительное выделение средств из регионального бюджета для лекарственного лечения не только возможность улучшить качество жизни наших пациентов, но и снизить распространение ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний среди населения".

Фото: минздрав СО