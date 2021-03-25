Из инфекционного госпиталя больницы Середавина выписали новорожденных двойняшек  

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Из инфекционного госпиталя больницы Середавина выписали двойняшек. Врачам удалось спасти и молодую маму, и ее новорожденных детей.

Всего за год в инфекционных отделениях, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, родилось уже почти 100 детей.

37-летняя жительница Самары Наиля Тулеева-Елина попала в инфекционное отделение больницы с коронавирусной инфекцией в феврале этого года. Поражение легких составило почти 50 %. Женщина была уже на поздних сроках беременности. К тому же двойней.

«Это была необычная ситуация – монохореальная двойня - обе девочки находились в одной амниотической плоскости, что само по себе достаточно непростой случай. Но дети развивались хорошо, с ними все было в порядке», - рассказывает заведующая акушерско-гинекологическим отделением инфекционного госпиталя СОКБ им.В.Д.Середавина Гельшат Миннигулова.

Перед врачами стояла серьезная задача – спасти сразу три жизни.

«Мы круглосуточно в беспрерывном режиме следили за состоянием будущей мамы и детей, которых она вынашивала. При снижении уровня концентрации кислорода в крови плод мог страдать. Когда поняли, что у одной из девочек учащенное сердцебиение, приняли решение срочно оперировать», - говорит врач.

Благодаря слаженной работе команды пульмонологов, инфекционистов и терапевтов все завершилось благополучно - на свет появились две девочки, пусть и раньше срока, но здоровые - анализ на COVID-19 показал отрицательный результат. Старшая девочка - весом 1820 грамм 43 см, младшая - 2030 грамм 44 см. После рождения они еще некоторое время провели под наблюдением врачей в отделении для недоношенных детей. Их мама в это время продолжала лечиться в инфекционном госпитале. Сейчас она выписалась и вместе с супругом смогла забрать дочек домой.

Сегодня молодые родители признаются, они безмерно благодарны врачам за то, что смогли стать родителями. Когда узнали, что долгожданная беременность наступила, были счастливы. А когда врачи сказали, что ребенок не один - вдвойне.

«Девочек назвали Камилла и Амина. Нам очень повезло с врачами - терапевт, хирург, узист, гинеколог. Огромное им спасибо. Мы были буквально окружены их заботой пока находись с дочками в больнице», - делится эмоциями Наиля.

Сейчас семья рада простому – что все дома, живы, здоровы и невредимы. Занимаются приятными домашними хлопотами. Кстати пришлись и наборы для первенцев «Наше сокровище». Такие подарки с прошлого года по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова получают семьи, в которых рождаются первые дети. В регионе семьям с детьми уже вручили более 11 500 подарочных наборов.