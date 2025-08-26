Я нашел ошибку
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
На счету нашей команды в первом круге - две победы и два поражения.
На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие
Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей
В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям
В России ужесточат правила получения охотничьего билета
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Инновационные гильзы СамГМУ в десятки раз ускорят изготовление экзопротезов

26 августа 2025 13:11
138
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) начнет производство инновационных гильз для экзопротезов конечностей в рамках сотрудничества с компанией «Ортопедические технологии». Соответствующее соглашение подписали на торжественном открытии новой протезно-ортопедической мастерской компании. Приемные гильзы обеспечивают надежное и комфортное крепление протеза к культе. При этом они значительно быстрее в производстве по сравнению с аналогами, что позволит охватить большее количество людей, которым необходимо протезирование.

Соглашение подписали проректор по научной работе СамГМУ, д.м.н. Игорь Давыдкин и директор «Ортопедических технологий» Олег Бессмертный.

«Для нас очень важно открытие подобной площадки, потому что одно из стратегических направлений нашего университета -  разработка новых технологий в области реабилитации, и особенно в области ортопедической помощи, – говорит Игорь Давыдкин. - Сегодня это очень важно для нашей страны. Подобные инициативы позволяют помогать пациентам, которые испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом - скорее адаптировать их в социум и дать возможность жить полноценной жизнью».

Как отметил директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко, университет занимаемся аддитивными технологиями не только в эндопротезировании, но и в экзопротезировании.

«Важно адаптировать приемную гильзу к пациенту в зависимости от роста, веса, заболеваний стоп и других параметров, – говорит Андрей Николаенко. – Обычным способом гильза изготавливается до недели. Мы разработали способ, когда гильзу можно напечатать в течение часа. Именно этот аспект сотрудничества нужно дорабатывать и развивать. Потому что чем быстрее мы делаем гильзу, тем больше людей получат помощь. Это удобно, менее затратно и, главное, эффективно. В компании «Ортопедические технологии» собраны компетентные люди, они действительно профессионалы, у них очень хорошая площадка, комплексный подход, все на хорошем общероссийском уровне».

Выпускать гильзы будут в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ на базе собственного Центра серийного производства, где установлено новейшее оборудование.

В рамках сотрудничества стороны также планируют проводить совместные научные исследования в области травматологии и ортопедии, нейрохирургии, общественного здоровья и организации здравоохранения, цифровизации внутренних процессов, направленные на развитие здравоохранения. Кроме того, будут проводиться совместные научные семинары, круглые столы, конференции и другие мероприятия, стажировки по освоению инновационных технологий в медицине.

«Для нас это очень интересное начало взаимоотношений, потому что СамГМУ является одним из лидеров медицинского сообщества как в образовательной сфере, так и в научной, – говорит Олег Бессмертный. -  СамГМУ для нас - одна из лучших площадок для взаимодействия. Миссия нашей компании — протезировать, давать людям возможность вертикализироваться и социализироваться в обществе. Мы достаточно опытная команда, давно работаем в Москве, и думаем, что открывшаяся мастерская станет проводником для Самарской области. Здесь производят протезы от начала и до конца по технологии полного цикла».

В рамках торжественного открытия состоялась презентация мастерской, демонстрация процесса изготовления протезов и тестирование первого в Самарской области тренажерного комплекса – полосы препятствий для людей с протезами, созданного компанией «Ортопедические технологии».

Фото: СамГМУ

