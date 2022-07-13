Иммунолог рассказал о неявных симптомах оспы обезьян

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Одним из неявных симптомов оспы обезьян и других серьезных болезней может быть аллергическая сыпь. Об этом в среду, 13 июля, предупредил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Тем, у кого сыпь, я бы посоветовал обращаться к врачу, потому что под флагом сыпи может пройти нечто более тяжелое. Например, есть сейчас такое заболевание, как пятнистая лихорадка. Вот это достаточно тяжелая вещь. Надо на первой стадии обратиться к доктору, чтобы сделать тесты на те болезни, которые могут вызывать сыпь», — сказал он в беседе с ТАСС.

Вирус обезьяньей оспы также может маскироваться под аллергию с высыпаниями на теле, протекая в легкой форме, объяснил иммунолог. По его оценке, в России может быть в 10 раз больше инфицированных обезьяньей оспой, чем официально зарегистрировано.

«Хочу сказать, это было неизбежным, что вирус проник в Российскую Федерацию, потому что очень значительный инкубационный период и неявные симптомы... Надо понимать, что на одного выявленного минимум 10 невыясненных, которые перенесли на ногах или под флагом какой-нибудь аллергии, где сыпь проявляется. Они просто не знают, что у них оспа обезьян», — подытожил эксперт.

12 июля Роспотребнадзор заявил о том, что в Санкт-Петербурге был зарегистрирован первый случай инфицирования оспой обезьян. Все контактировавшие с заболевшим лица изолированы. Угрозы жизни пациенту нет, ему оказывается медицинская помощь в полном объеме. Как показала проверка, мужчина вернулся из Португалии, пишут "Известия".