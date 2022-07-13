Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре мужчина перевернулся на квадроцикле
В Самаре мужчина перевернулся на квадроцикле
Волонтеры из Самары помогут в восстановлении освобождённых территорий Донбасса
Волонтеры из Самары помогут в восстановлении освобождённых территорий Донбасса
Александр Масленников про кинологический лагерь: Хотелось создать лагерь, где продвигались бы идеи гуманного отношения к животным
Александр Масленников про кинологический лагерь: Хотелось создать лагерь, где продвигались бы идеи гуманного отношения к животным
В Самаре спасли маленького ребенка, который мог упасть с пятого этажа
В Самаре спасли маленького ребенка, который мог упасть с пятого этажа
Германия прекратит импорт угля из России с 1 августа, импорт нефти — с 31 декабря
Бизнес попросил уменьшить размер этикеток для экономии бумаги и чернил
Бизнес попросил уменьшить размер этикеток для экономии бумаги и чернил
В Сызрани таксист украл телефон
В Сызрани таксист украл телефон
Иммунолог рассказал о неявных симптомах оспы обезьян
Иммунолог рассказал о неявных симптомах оспы обезьян
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.85
-2.45
EUR 58.76
-3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Лето с библиотекой»: 14 июля в СОУНБ интерактивное занятие «Решаем задачи с учебником эпохи Петра Первого»
Ребята из города Снежное ДНР побывали на экскурсии в музее "Самара Космическая"
Всероссийский фестиваль молодежной культуры ART&COOL пройдет в Кинеле
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иммунолог рассказал о неявных симптомах оспы обезьян

13 июля 2022 10:52
98
Иммунолог рассказал о неявных симптомах оспы обезьян

Одним из неявных симптомов оспы обезьян и других серьезных болезней может быть аллергическая сыпь. Об этом в среду, 13 июля, предупредил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Тем, у кого сыпь, я бы посоветовал обращаться к врачу, потому что под флагом сыпи может пройти нечто более тяжелое. Например, есть сейчас такое заболевание, как пятнистая лихорадка. Вот это достаточно тяжелая вещь. Надо на первой стадии обратиться к доктору, чтобы сделать тесты на те болезни, которые могут вызывать сыпь», — сказал он в беседе с ТАСС.

Вирус обезьяньей оспы также может маскироваться под аллергию с высыпаниями на теле, протекая в легкой форме, объяснил иммунолог. По его оценке, в России может быть в 10 раз больше инфицированных обезьяньей оспой, чем официально зарегистрировано.

«Хочу сказать, это было неизбежным, что вирус проник в Российскую Федерацию, потому что очень значительный инкубационный период и неявные симптомы... Надо понимать, что на одного выявленного минимум 10 невыясненных, которые перенесли на ногах или под флагом какой-нибудь аллергии, где сыпь проявляется. Они просто не знают, что у них оспа обезьян», — подытожил эксперт.

12 июля Роспотребнадзор заявил о том, что в Санкт-Петербурге был зарегистрирован первый случай инфицирования оспой обезьян. Все контактировавшие с заболевшим лица изолированы. Угрозы жизни пациенту нет, ему оказывается медицинская помощь в полном объеме. Как показала проверка, мужчина вернулся из Португалии, пишут "Известия".

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Иммунолог рассказал о неявных симптомах оспы обезьян
13 июля 2022  10:52
Иммунолог рассказал о неявных симптомах оспы обезьян
98
Более 9 тысяч юных жителей Отрадного будут получать медицинскую помощь в обновленной поликлинике
12 июля 2022  12:59
Более 9 тысяч юных жителей Отрадного будут получать медицинскую помощь в обновленной поликлинике
341
В России зарегистрирован первый случай оспы обезьян
12 июля 2022  11:25
В России зарегистрирован первый случай оспы обезьян
350
Курсы массажа с получением сертификата
12 июля 2022  09:48
Курсы массажа с получением сертификата
150
В этом году в регионе будут возведены 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.
11 июля 2022  15:42
В поселке Субботинский Алексеевского района продолжается возведение нового модульного ФАПа
539
В обновленном подразделении будут получать медицинскую помощь более 9300 детей.
11 июля 2022  15:27
Продолжается капитальный ремонт детского поликлинического отделения Отрадненской горбольницы
530
В Самарской области объединили 8 больниц
8 июля 2022  10:11
В Самарской области объединили 8 больниц
790
Самарские врачи провели сложную операцию юному пациенту с тяжёлой сочетанной травмой
7 июля 2022  14:00
Самарские врачи провели сложную операцию юному пациенту с тяжёлой сочетанной травмой
901
7 июля 2022  12:25
Препарат «Золгенсма» официально появился в России
617
Врач предупредил об опасности заражения через кондиционер
5 июля 2022  10:57
Врач предупредил об опасности заражения через кондиционер
920
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9497
Весь список
В центре внимания
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022  21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
882
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
402
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
12 июля 2022  09:30
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
379
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
11 июля 2022  16:22
Дмитрий Азаров поручил принять меры по обеспечению безопасности автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
1275
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
11 июля 2022  12:40
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
486
Весь список