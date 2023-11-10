Хронические респираторные заболевания - фактор риска развития сердечно-сосудистых болезней и рака легкого

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Выявлять заболевания и факторы их риска помогает диспансеризация. Профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию уже прошли более 1,1 миллиона жителей Самарской области.

«Одной из задач диспансеризации является своевременное выявление пациентов с ранними проявлениями хронических болезней органов дыхания. Это важно не только для предупреждения дальнейшего прогрессирования заболевания, но и для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований легких», — подчеркнул главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.

Курение табака — основной фактор риска развития хронической обструктивной болезни легких . Курение более чем в 10 раз увеличивает риск развития ХОБЛ.

«Стандартным методом определения ХОБЛ является спирометрия. Она проводится на 2 этапе диспансеризации всем пациентам с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, а также всем курящим, выявленным по результатам анкетирования», — отметил врач.

По итогам диспансеризации:

фактор риска «Курение табака» выявлен у 9,6%, в том числе среди мужчин 16,6%, среди женщин – 4,8%

на 2 этапе диспансеризации спирометрия проведена более 49000 жителям

признаки заболеваний органов дыхания обнаружены у 13% обследованных

впервые выявлено 4526 случаев хронических заболеваний органов дыхания.

Для профилактики болезней органов дыхания необходимо:

Отказаться от курения. Никотин и вредные смолы, выделяющиеся при курении, оказывают губительное действие на органы дыхания, повреждают клетки слизистой оболочки легких, которые могут переродиться в раковые. Курильщики намного чаще болеют бронхитами, астмой, ХОБЛ, эмфиземой легких и пневмонией.

Заниматься физической активностью. Плавание, бег, лыжный спорт, гимнастика предупреждают заболевания органов дыхания и помогают преодолеть уже имеющиеся.

Вакцинироваться. Это позволит не только предотвратить развитие заболеваний, но и справляться с особенно тяжелыми случаями. Крайне важно проходить вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции.

Каждый день проветривать помещение и проводить влажную уборку. Убрать источники и «накопители» аллергенов.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото предоставлено пресс-службой минздрава СО