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Технология эндоваскулярной тромбоэкстракции — высокотехнологичный метод удаления тромбов из артерий головного мозга.
Хирурги тольяттинской больницы № 5 осваивают новый метод лечения пациентов с инсультом
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Хирурги тольяттинской больницы № 5 осваивают новый метод лечения пациентов с инсультом

21 января 2022 14:45
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Технология эндоваскулярной тромбоэкстракции — высокотехнологичный метод удаления тромбов из артерий головного мозга.

Специалисты Тольяттинской городской клинической больницы № 5 осваивают прогрессивный метод лечения острого нарушения мозгового кровообращения — технологию эндоваскулярной тромбоэкстракции.

Технология эндоваскулярной тромбоэкстракции — высокотехнологичный метод удаления тромбов из артерий головного мозга.  Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поручил администрации больницы № 5 Тольятти  проработать  вопрос внедрения данного метода, который способствует наиболее эффективной реабилитации пациентов, перенесших инсульт.

«Технология позволяет механически воздействовать на сгусток, который не поддается фармакологической терапии, — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николай Фальбоцкий. — Поскольку препараты имеют ряд противопоказаний, эндоваскулярная тромбоэкстракция может применяться для лечения большего числа пациентов. Метод безопасен и высокоэффективен. Мы выявляем закупорку сосудов с помощью ангиографа, заводим катетер в артерию, подводим его к тромбу и воздействуем непосредственно на него».

В течение первых шести часов с момента проявления первых симптомов инсульта технология эндоваскулярной тромбоэкстракции позволяет полностью исключить очаг острого нарушения мозгового кровообращения, предотвратить инсульт или минимизировать его последствия.

«При острых нарушениях мозгового кровообращения важно, чтобы пациент как можно скорее был доставлен в медучреждение, — подчеркнул Николай Витальевич. — Требуется слаженная командная работа неврологов, хирургов, реаниматологов. Мы провели четыре операции с применением нового метода. В дальнейшем технология будет отрабатываться и совершенствоваться».

 

Фото:   pixabay

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