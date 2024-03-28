Хирург Самарского кардиодиспансера напомнил о рисках курения и употребления алкоголя после операций на сердце

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по сердечно-сосудистой хирургии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Дмитрий Кузнецов:



"Пациентам после операции на сердце и сосудах необходимо полностью отказаться от курения и употребления алкоголя.



Алкоголь и никотин нарушают процессы микроциркуляции в органах и тканях организма. Это негативно влияет на восстановление поврежденных во время операции тканей, увеличивая риск возникновения осложнений.

Курение приводит к прогрессированию атеросклеротического процесса в артериях. Могут развиться окклюзии этих сосудов, сердечный приступ или инсульт.

Алкоголь и никотин могут повысить артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Это негативно сказывается на работе сердца и сосудов.



Исключение употребления алкоголя и отказ от курения после операции на сердечно-сосудистой системе поможет ускорить процесс выздоровления, снизить риск возникновения осложнений и сохранить жизнь".

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