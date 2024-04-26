Смертельное ДТП в Сызранском районе: на трассе М-5 столкнулись ГАЗель и большегруз «Вольво»

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26 апреля в Сызранском районе на 893 км трассы М-5 произошло столкновение в попутном направлении грузового автомобиля ГАЗель и большегруза «Вольво».

В результате ДТП водитель малотоннажного автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью.

Для деблокирования погибшего на место ДТП оперативным дежурным был направлен поисково-спасательный отряд города Сызрань.

При проведении работ на месте происшествия спасатели использовали гидравлический аварийно спасательный инструмент. Погибшего извлекли из салона автомобиля и передали сотрудникам полиции.

Спасатели напоминают водителям, что соблюдение скоростного режима является обязательным условием безопасности всех участников дорожного движения, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО