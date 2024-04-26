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Выставку-форум "Россия" посетили уже 11 миллионов гостей

26 апреля 2024 21:02
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 11-миллионным посетителем стала Ольга Лутова из города Орел Томской области, приехавшая на выставку со своей семьей.

Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей, юбилейным гостем стала Ольга Лутова из города Орел Томской области, приехавшая на выставку со своей семьей, передает РИА Новости.

"Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки Соня и Лера получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору этого региона Владимиру Мазуру", - сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова

Юбилейным гостям вручили сертификат на четырехдневное путешествие в "Изумрудный" Томск от дирекции выставки "Россия" и администрации Томской области, рассказала пресс-служба выставки.

"На выставку мы приехали из Орловской области. Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать", - сказала Ольга Лутова.

Теги: Москва Россия

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