Выставку-форум "Россия" посетили уже 11 миллионов гостей

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Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей, юбилейным гостем стала Ольга Лутова из города Орел Томской области, приехавшая на выставку со своей семьей, передает РИА Новости.

"Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки Соня и Лера получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору этого региона Владимиру Мазуру", - сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова

Юбилейным гостям вручили сертификат на четырехдневное путешествие в "Изумрудный" Томск от дирекции выставки "Россия" и администрации Томской области, рассказала пресс-служба выставки.

"На выставку мы приехали из Орловской области. Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать", - сказала Ольга Лутова.