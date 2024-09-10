Городской амбулаторный центр медицинской реабилитации оснастили современной медтехникой

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В Городской амбулаторный центр медицинской реабилитации Самарской поликлиники №6 Промышленного района поступили почти 60 единиц нового оборудования и мебели, в том числе 12 физиотерапевтических аппаратов, 10 тренажеров и ортезы для верхних конечностей. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».



Благодаря современному оборудованию повышается качество медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, после перенесённых инсультов, инфаркта миокарда, стентирования, а также травм и операций на позвоночник.



В Городском амбулаторном центре медицинской реабилитации оказывают различные виды помощи в амбулаторных условиях – лечебная физкультура, массаж, физиотерапевтические процедуры, занятия на тренажерах.



«Например, современный тренажер для оценки двигательной активности пациента с биологической обратной связью снабжён биометрическими датчиками, которые регистрируют патологии движения. Кроме того, поступили тренажеры-платформы для системы стабилографии для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, при травмах и операциях на нижних конечностях, а также реабилитационная система для тренировки координации», – рассказала заведующая центром Мария Коновалова.



В этом подразделении пациенты получают помощь по направлению лечащего врача после прохождения первого этапа реабилитации в стационаре.



«Своевременная медицинская реабилитация многократно увеличивает эффективность восстановления пациента после полученной травмы или перенесённого заболевания нервной системы. Это способствует более быстрому восстановлению функций, улучшению возможности самообслуживания, и, как следствие, снижению инвалидизации и нахождения на длительном больничном», – отметила Мария Евгеньевна.



Преобразование медицинской инфраструктуры региона продолжается благодаря федеральным проектам, в том числе национальному проекту «Здравоохранение», и региональной поддержке. Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева из областного бюджета на развитие системы здравоохранения дополнительно направлено более 4,5 млрд рублей, в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и др.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов