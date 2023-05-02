Главным врачам региона поручено взять на личный контроль противоэпидемические мероприятия 

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В Самаре состоялось межведомственное расширенное совещание по вопросам предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, ОРВИ и кори. Его провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Представители министерства здравоохранения региона, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, других ведомств и главные врачи медицинских учреждений обсудили показатели заболеваемости вирусными инфекциями, противоэпидемические мероприятия и организацию вакцинации.

Открывая совещание, Александр Фетисов подчеркнул значимую роль руководителей учреждений здравоохранения в организации противоэпидемических мероприятий: «Вопросы противодействия распространению инфекционных заболеваний всегда в зоне нашего внимания. От этого зависит благополучие жителей региона. И здесь важна совместная, слаженная работа представителей всех социальных структур: и медицины, и соцслужбы, и образования. Пандемия нас научила: настороженность и одновременно работа на опережение помогают управлять любой эпидемической ситуацией».

Об эпидемической ситуации по СOVID-19, ОРВИ и кори рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

«Сегодня по-прежнему наибольший показатель заболеваемости COVID-19 отмечается у жителей старше 65 лет и среди детей до года. На возможный рост заболеваемости среди разных категорий населения может оказать влияние циркуляция в Самарской области штамма «Кракен», а также возможный завоз и распространение нового штамма коронавируса «Арктур»», — подчеркнула Светлана Архипова.

Руководитель ведомства отметила необходимость постоянного контроля со стороны главных врачей за проведением противоэпидемических мероприятий, а также диагностикой вирусных инфекций.

Особое внимание на совещании уделили вопросам плановой работы в рамках Национального календаря профилактических прививок и проведения подчищающей иммунизации в связи с фиксацией случаев кори.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поручил провести проверки в ряде учреждений по вопросам организации данной работы, а также главным врачам напомнил об ответственности каждого руководителя за мероприятия инфекционной безопасности.

По Национальному календарю профилактических прививок иммунизация от кори показана детям в возрасте 12 месяцев и ревакцинация — в 6 лет. Специалисты также приглашают пройти вакцинацию против кори жителей, кто пропустил прививки в детстве. В прививочных пунктах региона имеется вакцина от кори в достаточном количестве, ранее в пункты вакцинации распределили дополнительно более 30 тысяч доз.

Непривитые от кори жители, которые были в контакте с инфицированным человеком, могут защититься от болезни, своевременно пройдя вакцинацию в течение 72 часов.

«Вакцинация от кори контактных в течение первых 72 часов позволяет свести до абсолютного нуля риск заболеваемости. Корь – известная инфекция, вакцинация от этого заболевания уже давно входит в Национальный календарь профилактических прививок, но при этом мы встречаемся с отказами от прививок от кори. Непривитый человек, который был в контакте с инфицированным, отказываясь от прививки, не только создает риски для собственного здоровья, но и участвует в распространении инфекции. И здесь важно грамотное разъяснение со стороны медицинских работников: вакцина безопасна и эффективна. Приведу в пример вакцинацию от COVID-19: несмотря на наличие в обществе многих мифов, мы привили почти 1 800 000 человек хотя бы однократно и около 900 000 — привили повторно. Проведя свыше 2,5 млн вакцинаций, мы отмечали лишь прививочные реакции в виде непродолжительного повышения температуры тела, недомогания и покраснения в месте прививки, которые закономерны и проходили самостоятельно. Поэтому вакцинация – это эффективный и безопасный способ профилактики и управления любой инфекцией», — подчеркнул Армен Бенян.

Актуальность вопроса распространения вирусных инфекций определяется и сезоном отпусков — жители выезжают за пределы региона и могут заразиться вирусами. Медработники напоминают: предупредить это помогут простые правила профилактики и своевременная вакцинация.