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Главный врач Тольяттинской детской клинической больницы рассказала про детский травматизм

5 января 2022 12:12
244
Главный врач Тольяттинской детской клинической больницы рассказала про детский травматизм

Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о Тольятти,  главный врач Тольяттинской детской клинической больницы Светлана Юрьевна Гаршина призывает родителей в период каникул  позаботиться не только о развлечениях, но и о безопасности ребенка, особенно в тех случаях, когда он остается без присмотра взрослых. В каникулы увеличивается риск травматизма. Виной тому скользкие дороги, гололедица, а также катание на санках, лыжах, коньках.

Убедитесь, что все спортивное снаряжение исправно и в полном порядке. Обязательно проведите инструктаж с детьми, как вести себя во время катания со спортивным снаряжением. Поговорите о том, как опасно кататься около проезжей части. Не оставляйте детей без присмотра.

Во время каникул режим дня у детей может нарушиться. Время, когда ребенок ложится спать, завтракает, ужинает, гуляет, должно оставаться таким же, как и в обычные учебные дни. Возможны небольшие отклонения от режима, но в пределах разумного. Следите за временем, которое ребенок проводит за компьютером, телевизором, гаджетами. Если режим дня соблюдаться не будет, переключиться на привычный учебный ритм будет сложнее, и это станет стрессом для детского организма.

 Еще один очень важный момент – питание во время каникул. Зимние каникулы совпадают с праздниками, которые мы любим, ждем и накрываем по этому поводу столы с вкусными, но не очень полезными блюдами. Кроме того, к новому году дети получают в больших количествах сладкие подарки. Главное  - помнить: во всем нужна мера. Чтобы не было обострений аллергии, заболеваний ЖКТ (обострение гастрита, панкреатита, дискинезии желчевыводящих путей и т.д.), не стоит нагружать ребенка жирной, сладкой, копченой продукцией, газированными напитками, цитрусовыми. Добавляйте в рацион побольше овощей, зелени, мяса, фруктов, молочных продуктов. Проследите за тем, чтобы ребенок не ел всухомятку и соблюдал режим питания.

В осенне-зимний период традиционно повышается заболеваемость ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями.

Самым действенным способом защиты детей от инфекционных заболеваний является вакцинопрофилактика. Если правильно оценить состояние здоровья малыша перед вакцинацией, правильно выбрать вакцину, правильно провести  подготовку к вакцинации, то профилактическая прививка принесет исключительную пользу. Современные вакцины сочетают в себе оптимальное соотношение максимальной эффективности и безопасности. С учетом текущей эпидемиологической ситуации, а также сохраняющегося риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, соблюдайте простые правила гигиены: избегайте мест массового скопления людей и контактов с больными ОРВИ и гриппом, носите маски в общественных местах и транспорте, чаще мойте руки или используйте дезинфицирующие средства.

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