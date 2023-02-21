Главный уролог региона рассказал о причинах мужского бесплодия

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С бесплодием ежегодно сталкиваются примерно 15% пар, планирующих зачатие.



«О мужском бесплодии говорят при изменениях параметров спермы или механизма её доставки, препятствующих зачатию. По статистике, подобная ситуация наблюдается примерно у 50% мужчин, обследованных по поводу бесплодия в браке. Причины мужского бесплодия многообразны», - рассказал главный внештатный специалист-уролог министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Сергей Пикалов.



Это могут быть заболевания репродуктивной системы мужчин, которые ведут к нарушению фертильности.



Негативно влияет на качество спермы:

- частое использование саун, бань

- длительное нахождения в сидячем положении

- тесное белье и одежда

- работа с ноутбуком, лежащим на коленях.



«Злоупотребление алкоголем может снизить уровень тестостерона, вызвать эректильную дисфункцию и уменьшить качество спермы. Заболевания печени, вызванные чрезмерным употреблением спиртных напитков, также приводят к проблемам с фертильностью. Вредно в этом отношении и курение", - отметил Сергей Михайлович.



К снижению мужской фертильности приводит ожирение, которое вносит дисбаланс в нормальный мужской гормональный статус.



Как отметил главный уролог региона, представители некоторых профессий, например, водители или сварщики, работники химических предприятий имеют больший риск бесплодия по отношению к остальным мужчинам.



"При бесплодии необходимо, в первую очередь, устранить «видимые» причины: алкоголь, курение, сидячий образ жизни, лишний вес, потребляющий ваш тестостерон на содержание жира. Стараться избегать стресса. Обязательно необходимо консультирование обоих партнеров у андролога-уролога и репродуктолога", - подчеркнул Сергей Пикалов.

Фото: минздрав СО