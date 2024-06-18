Главный терапевт региона: «Важно подбирать физические нагрузки с учетом температуры окружающего воздуха»

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



"Летом теплые солнечные лучи дарят нам положительные эмоции и возможность позаниматься физическими упражнениями на свежем воздухе.

Но важно подбирать физические нагрузки с учетом температуры окружающего воздуха. Стоит отказаться на время от силовых и кардионагрузок в пользу дыхательной гимнастики и занятий йогой.



Получите удовольствие от езды на велосипеде, скандинавской ходьбы, катании на роликовых коньках, плавания. На набережной и в парках много спортивных площадок, где можно позаниматься в тени деревьев в утренние и вечерние часы.



Не забывайте, что жаркая погода увеличивает нагрузку на сердце. Перед началом занятий активными видами спорта в это время года всем необходимо проконсультироваться с врачом и пройти диспансерное обследование. Также необходимо соблюдать простые меры предосторожности для предупреждения солнечного удара, заставляющего страдать в первую очередь сердечно-сосудистую систему, и негативно отражаться на самочувствии.



Как не навредить себе, занимаясь физическими упражнениями летом?

- Употребляйте в течение дня питьевую негазированную воду комнатной температуры. Во время тренировок пить следует небольшими глотками. Если длительность тренировки составляет более 1,5 часов, необходимо остановить свой выбор на специальных напитках с водорастворимыми витаминами, которые, кстати, покидают организм вместе с потом.

- Используйте солнцезащитную косметику, очки и головные ─ важные пункты безопасных физических занятий летом. Они защитят Вас от солнечных ожогов и перегревания.

- Выбирайте легкую летнюю спортивную обувь из перфорированных материалов. Одежда должна быть из натуральных материалов преимущественно светлых оттенков.

- Принимайте душ до начала и после окончания занятий физкультурой. С осторожностью заходите разгоряченными в помещение, охлажденное кондиционером".

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