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Главный стоматолог региона: о стоматологическом здоровье пациентов с сахарным диабетом

14 ноября 2023 15:29
85
Пародонтит называют шестым осложнением сахарного диабета.

Главный внештатный специалист стоматолог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской стоматологической поликлиники №3 Александр Нестеров:

«Сахарный диабет влияет на здоровье полости рта, поэтому пациентам с этим заболеванием важно внимательно следить за состоянием дёсен и зубов.

Сахарный диабет может вызвать:
стоматиты различного происхождения
быстрое и агрессивное развитие кариеса и его осложнений
воспаление десен
пародонтит.

Пародонтит называют шестым осложнением сахарного диабета.

У пациентов с сахарным диабетом заболевание пародонта протекает намного тяжелее. Оно характеризуется отёчностью и гипертрофией (разрастанием) дёсен, что может привести к закрытию коронок зубов. Кроме того, появляется значительное отложение наддесневого и поддесневого зубного камня. Подвижность зубов также может увеличиться.

Между пародонтитом и сахарным диабетом существует двойная связь.

У пациентов с сахарным диабетом повышенное количество пародонтопатогенной микрофлоры по сравнению с обычными пациентами с пародонтитом. При стрессе или снижении иммунитета это может привести к увеличению уровня сахара в крови и вызвать обострение хронического пародонтита. Обострение пародонтита проявляется подвижностью зубов, выделением гноя из патологического очага.

Проведение обязательного лечения пародонтита и санации полости рта может привести к снижению уровня сахара в крови. Это было доказано на практике. Когда заболевание пародонта контролируется, и полость рта в хорошем состоянии, воспаление снижается. Это способствует нормализации уровня сахара в крови.

Улучшение качества жизни пациентов с сахарным диабетом достигается путем комплексного подхода, который включает не только лечение диабета, но и устранение воспалительных процессов в полости рта.

Для пациентов с сахарным диабетом важно:
- контролировать уровень глюкозы в крови
- поддерживать хорошую гигиену полости рта
- регулярно посещать врача-стоматолога
- своевременно лечить заболевания пародонта.

При наличии изменений в полости рта и признаках пародонтита незамедлительно обратитесь к врачу-стоматологу-пародонтологу для диагностики и лечения».

Теги: Медицина Самара

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