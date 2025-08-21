Главный репродуктолог региона рассказала, как алкоголь разрушает репродуктивные функции мужчин и женщин

83

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия» Ирина Моисеева:

"Алкоголь — один из факторов, негативно влияющих на все звенья сперматогенеза. Употребление спиртных напитков неизбежно отражается на способности человека к продолжению рода. Вследствие употребления алкоголя резко снижается способность сперматозоида оплодотворить яйцеклетку.

У женщин алкоголь вызывает:

изменение гормонального фона

нарушение менструального цикла (риски в 2,5 раза выше)

резкое снижение количества и способности яйцеклеток к оплодотворению.

Вероятность беременности снижается на 61%. Многократно повышается риск выкидышей и неразвивающихся беременностей (в 4,5 раз), осложнений течения беременности и родов (в 3 раза). Почти на 50% повышается риск рождения ребенка с врожденной патологией.

Крепкие алкогольные напитки воздействуют на генетический фонд человека. Нарушается структура ДНК, что однозначно отрицательно сказывается на здоровье потомков: возникают врожденные пороки развития, хромосомные аномалии. Возможно даже развитие лейкемии.

Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя!»

Фото: pxhere.com