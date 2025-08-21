Я нашел ошибку
Главные новости:
Рассмотренные обращения жителей касались благоустройства на территории районных садово-дачных товариществ и садовых некоммерческих товариществ.
Глава Красноглинского района провел личный прием граждан
Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя!
Главный репродуктолог региона рассказала, как алкоголь разрушает репродуктивные функции мужчин и женщин
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Главный репродуктолог региона рассказала, как алкоголь разрушает репродуктивные функции мужчин и женщин

21 августа 2025 15:27
Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя!

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия» Ирина Моисеева:

"Алкоголь — один из факторов, негативно влияющих на все звенья сперматогенеза. Употребление спиртных напитков неизбежно отражается на способности человека к продолжению рода. Вследствие употребления алкоголя резко снижается способность сперматозоида оплодотворить яйцеклетку.

У женщин алкоголь вызывает:
 изменение гормонального фона
нарушение менструального цикла (риски в 2,5 раза выше)
резкое снижение количества и способности яйцеклеток к оплодотворению.

Вероятность беременности снижается на 61%. Многократно повышается риск выкидышей и неразвивающихся беременностей (в 4,5 раз), осложнений течения беременности и родов (в 3 раза). Почти на 50% повышается риск рождения ребенка с врожденной патологией.

Крепкие алкогольные напитки воздействуют на генетический фонд человека. Нарушается структура ДНК, что однозначно отрицательно сказывается на здоровье потомков: возникают врожденные пороки развития, хромосомные аномалии. Возможно даже развитие лейкемии.

Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя!»

 

Фото: pxhere.com

Теги: Медицина Самара

