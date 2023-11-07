Главный пульмонолог региона рассказал о лечении и профилактике пневмонии   

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Что может спровоцировать пневмонию?



Какие есть отличительные симптомы заболевания?



Как необходимо восстанавливаться после перенесенной пневмонии?



Рассказывает главный внештатный специалист по пульмонологии министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Юлия Богданова:



"Пневмония - это инфекция дыхательных отделов респираторного тракта, характеризующаяся вовлечением в патологический процесс альвеол, а также бронхов мелкого калибра и бронхиол.



Развитие очагового воспаления на уровне альвеол принципиально отличает пневмонию от других инфекций со схожими клиническими симптомами.



Симптомы пневмонии:

- кашель со слизисто-гнойной мокротой

- высокая температура

- потливость

- слабость

- боль в грудной клетке.



При симптомах пневмонии не стоит заниматься самолечением, необходимо своевременно обратиться к врачу.



Пневмония способна локализоваться в разных долях легких и различаться по возбудителям. Спровоцировать заболевание может стафилококк, стрептококк, гемофильная палочка. Чаще всего в качестве возбудителя болезни выступает пневмококк. Пневмония, вызванная этими патогенами, развивается после переохлаждения или как осложнение ОРВИ.



Перенесенная пневмония серьезно влияет на состояние организма, и даже после выздоровления необходимо продолжать поддерживающую терапию:

- заниматься дома лечебной физкультурой, не пренебрегать дыхательной гимнастикой

- обязательно много двигаться, гулять на свежем воздухе. Любая физическая нагрузка должна быть адекватной и соразмерной состоянию.

- полностью отказаться от курения и алкоголя.

- скорректировать питание. В рационе должна присутствовать белковая пища, больше фруктов и овощей.



Если присутствует остаточный кашель, то по рекомендации врача необходимо принимать отхаркивающие средства. Большая польза будет от небулайзерной терапии.



Восстановление у переболевших пациентов происходит по-разному. Очень многое зависит от того, насколько быстро человек в начале заболевания обратился к врачу. В среднем для полного возвращения в здоровое состояние требуется около 2-3 недель. Такие симптомы как потливость, слабость, утомляемость, легкий кашель могут сохраняться всё время восстановления.



Пациентам из групп риска необходимо проходить вакцинацию от пневмококковой инфекции".

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