Главный офтальмолог Самарской области назвал 5 правил защиты глаз от солнца

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В летний период времени увеличивается ультрафиолетовое излучение, которое может навредить здоровью глаз. Об этом рассказывает главный внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского, д.м.н. Андрей Золотарев:



«Ультрафиолет и избыточное пребывание на солнце может привести к появлению серьезных офтальмологических проблем и увеличить риск развития таких заболеваний, как:

катаракта

макулодистрофия

злокачественные новообразования глаза.



Поэтому важно защищать глаза от УФ-излучения, используя для этого как можно больше приемов и приспособлений.



Основным средством защиты глаз от агрессивного воздействия солнечных лучей являются солнцезащитные очки. Они могут создавать надежный барьер, но при условии, что стекла содержат УФ-фильтр с высокой степенью защиты.



Стекла защитных очков должны иметь несколько слоев:

противоотражающее покрытие, которое снижает яркость солнечных лучей и блокирует слепящий свет

УФ-линза, которая поглощает вредное излучение

покрытие от царапин.



Солнцезащитные очки могут быть с диоптриями. Такие очки подбираются по назначению врача-офтальмолога.



Глаза от ультрафиолета нужно беречь не только в солнечную погоду. Значительная часть вредных лучей достигает поверхности земли даже в пасмурные дни. Повреждающее действие оказывает также рассеянный ультрафиолет – это излучение, отраженное от поверхности водоемов, снега, песка и асфальта.



5 советов, которые помогут вам сократить риск повреждения глаз от солнца:



Носите правильные очки. Выбирайте те солнцезащитные очки, на которых есть надпись «UV400» или «защита от ультрафиолетовых лучей на 100 процентов».

Не смотрите прямо на солнце. Это может привести к ожогу сетчатки и привести к повреждению слоя светочувствительных клеток, необходимых для центрального зрения.

Некоторые лекарственные препараты усиливают негативное воздействие ультрафиолета на глаза. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

В дополнение к солнцезащитным очкам стоит носить головной убор - панаму, кепку или шляпу с широкими полями. Также не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом.

При вождении автомобиля используйте солнцезащитные очки. Автомобильные стекла не защищают вас от УФ-излучения полностью.



Для сохранения здоровья глаз на долгие годы необходимо проходить офтальмологические осмотры не реже 1 раза в год".

Фото: минздрав СО/Сергей Рыжиков