Я нашел ошибку
Главные новости:
Председатель партии поблагодарил глав субъектов Федерации, которые уже не первый год руководят регионами и отделениями «Единой России».
Дмитрий Медведев встретился с высшими должностными лицами – лидерами региональных списков «Единой России»
Целью профминимума является вовлечение в профориентацию всех школьников с 6 по 11 класс.
Профминимум: единая модель профориентации школьников Самарской области
Здесь, на первом уровне, на всю ее протяженность был развернут огромный Российский триколор.
В День флага на Набережной мечты в Тольятти развернули огромный триколор
Количество пенсионеров в России сократилось на 400 тысяч человек
Количество пенсионеров в России сократилось на 400 тысяч человек
Благодаря реализуемым мероприятиям в регионе возросла численность медицинских работников.
В этом году более 1000 медработников региона воспользуются мерами социальной поддержки
Соблюдение режима питания – прием пищи не реже 4-5 раз в день, в одно и то же время, не переедая перед сном.
Главный гериатр СО рассказала о принципах сбалансированного питания для пожилых
Бронза - у еще одной представительницы Самарской области Дарьи Ризаевой.
Екатерина Круглова из Самарской области - чемпионка России по BMX-фристайлу
В Тольятти состоялся слет молодых специалистов – работников прокуратуры Самарской области
В Тольятти состоялся слет молодых специалистов – работников прокуратуры Самарской области
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.44
0.32
EUR 102.25
-0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Ночь кино пройдет в Самарской области
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный гериатр СО рассказала о принципах сбалансированного питания для пожилых

24 августа 2023 14:26
159
Соблюдение режима питания – прием пищи не реже 4-5 раз в день, в одно и то же время, не переедая перед сном.

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:

 «Принципы рационального питания для профилактики когнитивных нарушений и сохранения работоспособности головного мозга человека включают:

 Потребление 1,5–2,5 литров жидкости в сутки, но не более 2 литров при наличии хронической сердечной недостаточности. Полезнее пить часто и понемногу. Лучший источник жидкости для клеток мозга – качественная, чистая, питьевая вода.

Ограничение употребления соли до 5 г и сахара до 30 г в сутки.

Сохранение баланса питательных веществ: белки – 15%, жиры – 30%, углеводы – 55% суточной калорийности.

 Соблюдение режима питания – прием пищи не реже 4-5 раз в день, в одно и то же время, не переедая перед сном.

Оптимальная пропорция между животными и растительными белками составляет 1:1. Из белков животного происхождения предпочтение следует отдавать белкам рыбы и молочных продуктов. При выборе мяса отдавать предпочтение нежирным сортам - говядина, телятина, крольчатина, индейка, конина, курятина. До 30% суточной потребности в белках желательно обеспечивать за счет молочных и кисломолочных продуктов. Предпочтение следует отдавать продуктам с пониженной жирностью.

 Поступление жира с пищей в пожилом возрасте должно составлять 30% и менее от общей калорийности дневного рациона.

Употребление в пищу нерафинированных растительных масел, которые не содержат холестерина, а значит не способствуют развитию атеросклероза. Более того, они помогают растворению и выводу из организма уже имеющихся холестериновых отложений. Нерафинированные масла прямого отжима, к тому же, содержат жизненно важные омега-3, омега-6, а также омега-9 ненасыщенные жирные кислоты.

Ограничение употребления простых углеводов — сахар, сладости – конфеты, торты, пирожные. Их избыток приводит к перенапряжению деятельности поджелудочной железы и развитию сахарного диабета. Включение в рацион сложных углеводов и пищевых волокон - овощи, ягоды, фрукты, каши из гречневой и овсяной купы, хлеб грубого помола.

Обеспечение суточной физиологической потребности организма в витаминах. Наиболее часто в пожилом возрасте развивается дефицит витаминов C, D, E и группы B, фолиевой кислоты; из минералов – дефицит кальция, магния, цинка.

 Ежедневно рекомендовано употреблять 2-3 порции фруктов и 3-4 порции овощей.

Правильное и сбалансированное питание в пожилом возрасте является надежным гарантом:

увеличения активной и качественной продолжительности жизни,

сохранения профессиональных навыков и надежной работоспособности,

работы мозга и его функций,

профилактики возрастных заболеваний — старческой астении, анемии,

профилактики остеопороза».

 

Фото:   минзлрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Благодаря реализуемым мероприятиям в регионе возросла численность медицинских работников.
24 августа 2023  14:37
В этом году более 1000 медработников региона воспользуются мерами социальной поддержки
71
Соблюдение режима питания – прием пищи не реже 4-5 раз в день, в одно и то же время, не переедая перед сном.
24 августа 2023  14:26
Главный гериатр СО рассказала о принципах сбалансированного питания для пожилых
159
24 августа 2023  12:55
Готовность детского отделения самарской психиатрической больницы составляет 80 %
93
Прием лекарственных препаратов без назначения врача может принести серьезный вред здоровью, в том числе сказаться на работе органов желудочно-кишечного тракта.
23 августа 2023  19:55
Главный гастроэнтеролог региона напомнила об опасности бесконтрольного приема лекарств
431
23 августа 2023  09:29
Врач предупредил об опасности клещей в августе
234
Ежегодная иммунизация поможет снизить риски развития осложнений.
22 августа 2023  22:36
Самарский врач-эпидемиолог о профилактике гриппа среди людей старшего возраста
782
Кто принимает участие в проекте? Почему важно воспользоваться сертификатом? Какие профилактические обследования проходят супруги?
22 августа 2023  17:25
В июле в регионе стартовал проект для молодожёнов, направленный на сохранение репродуктивного здоровья
522
Жители, которые меняют свое решение в пользу получения набора социальных услуг, должны до 1 октября подать соответствующее заявление.
21 августа 2023  21:51
Каждый льготник по своему выбору может воспользоваться бесплатным лекарственным обеспечением или получить за них денежную компенсацию
1454
Недавно специалисты больницы Середавина и кардиодиспансера провели прием пациентов в Волжском и Красноармейском районах.
21 августа 2023  19:23
«Забота рядом»: более 1200 жителей малых городов и сел области прошли консультации узких специалистов недалеко от дома
699
В Правительстве Самарской области обсудили вопросы финансирования отрасли здравоохранения
21 августа 2023  09:39
В Правительстве Самарской области обсудили вопросы финансирования отрасли здравоохранения
451
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
10483
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
21993
Весь список
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Губернатор отметил рост производства на тольяттинском АВТОВАЗе.
23 августа 2023  16:33
Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников АВТОВАЗа
459
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
23 августа 2023  11:46
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
762
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
23 августа 2023  11:35
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
1959
Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы
23 августа 2023  11:29
Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы
390
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
23 августа 2023  09:37
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
307
Весь список