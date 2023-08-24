Главный гериатр СО рассказала о принципах сбалансированного питания для пожилых

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Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:



«Принципы рационального питания для профилактики когнитивных нарушений и сохранения работоспособности головного мозга человека включают:



Потребление 1,5–2,5 литров жидкости в сутки, но не более 2 литров при наличии хронической сердечной недостаточности. Полезнее пить часто и понемногу. Лучший источник жидкости для клеток мозга – качественная, чистая, питьевая вода.



Ограничение употребления соли до 5 г и сахара до 30 г в сутки.



Сохранение баланса питательных веществ: белки – 15%, жиры – 30%, углеводы – 55% суточной калорийности.



Соблюдение режима питания – прием пищи не реже 4-5 раз в день, в одно и то же время, не переедая перед сном.



Оптимальная пропорция между животными и растительными белками составляет 1:1. Из белков животного происхождения предпочтение следует отдавать белкам рыбы и молочных продуктов. При выборе мяса отдавать предпочтение нежирным сортам - говядина, телятина, крольчатина, индейка, конина, курятина. До 30% суточной потребности в белках желательно обеспечивать за счет молочных и кисломолочных продуктов. Предпочтение следует отдавать продуктам с пониженной жирностью.



Поступление жира с пищей в пожилом возрасте должно составлять 30% и менее от общей калорийности дневного рациона.



Употребление в пищу нерафинированных растительных масел, которые не содержат холестерина, а значит не способствуют развитию атеросклероза. Более того, они помогают растворению и выводу из организма уже имеющихся холестериновых отложений. Нерафинированные масла прямого отжима, к тому же, содержат жизненно важные омега-3, омега-6, а также омега-9 ненасыщенные жирные кислоты.



Ограничение употребления простых углеводов — сахар, сладости – конфеты, торты, пирожные. Их избыток приводит к перенапряжению деятельности поджелудочной железы и развитию сахарного диабета. Включение в рацион сложных углеводов и пищевых волокон - овощи, ягоды, фрукты, каши из гречневой и овсяной купы, хлеб грубого помола.



Обеспечение суточной физиологической потребности организма в витаминах. Наиболее часто в пожилом возрасте развивается дефицит витаминов C, D, E и группы B, фолиевой кислоты; из минералов – дефицит кальция, магния, цинка.



Ежедневно рекомендовано употреблять 2-3 порции фруктов и 3-4 порции овощей.



Правильное и сбалансированное питание в пожилом возрасте является надежным гарантом:



увеличения активной и качественной продолжительности жизни,



сохранения профессиональных навыков и надежной работоспособности,



работы мозга и его функций,



профилактики возрастных заболеваний — старческой астении, анемии,



профилактики остеопороза».

Фото: минзлрав СО