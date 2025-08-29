Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего в этом году по плану высадка более 850 гектаров.
Этой осенью самарские лесоводы высадят порядка 5,6 миллиона сеянцев разных пород
На сегодняшний день работы полностью завершены в нескольких городах и районах области.
В губернии продолжается благоустройство общественных пространств и дворов
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
В Тольятти водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач
Евгений Евграфов стал лучшим начальником пожарного караула Самарской области.
Конкурс «Лучший по профессии» прошел в ГУ МЧС СО
Соблюдение нового расписания будет отслеживать Департамент транспорта.
Расписание четырех автобусных маршрутов будет скорректировано в Самаре с 1 сентября
Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс». 
Энергетики «Т Плюс» и директора самарских школ оценили благоустройство после ремонтов теплосетей
Ключевым вопросом стало обсуждение участия фонда в программах по переселению из аварийного жилья и предоставлению жилья детям-сиротам.
Вячеслав Федорищев встретился с руководителем фонда развития жилищного строительства Самарской области
Самарскую область на конкурсе представляет работа Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы»,  которая признана лучшей по итогам регионального отбора 75 кандидатов.
«ФормАРТ»: мурал в Новокуйбышевске претендует на звание лучшей работы в фестивале уличного искусства
Главный гериатр региона рассказала о вкладе физической активности и спорта в активное долголетие

29 августа 2025 16:39
111
Спорт оказывает многогранное положительное влияние на организм человека.

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой эндокринологии и гериатрии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук Светлана Булгакова:

 «Физическая активность – это не просто модный тренд‚ а насущная необходимость для каждого человека‚ вне зависимости от возраста. Регулярные тренировки и активный образ жизни являются фундаментом здоровья‚ долголетия и высокого качества жизни. Отсутствие сбалансированной физической активности у людей старше 65 лет ускоряет процессы старения и усугубляет течение многих заболеваний.

Спорт оказывает многогранное положительное влияние на организм человека. А именно:

Позитивное действие на костно-мышечную систему. Регулярные физические упражнения способствуют развитию мышечной массы и увеличению плотности костной ткани‚ что особенно важно для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата‚ таких как остеопороз, саркопения.

Повышает гибкость и выносливость, улучшает координацию движений.Тренировки улучшают гибкость суставов и общую выносливость организма‚ что позволяет легче справляться с повседневными задачами. Улучшение координации движений способствует снижению риска падений.

 Улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Физическая активность тренирует сердце‚ снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний‚ таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца.

 Положительное влияние на когнитивные функции. Спорт стимулирует кровообращение в головном мозге‚ что способствует улучшению памяти‚ внимания и других когнитивных функций.

 Улучшает настроение и снижает стресс. Физическая активность способствует выработке эндорфинов – гормонов счастья‚ которые помогают справиться со стрессом и улучшить настроение. Регулярные спортивные занятия дают ощущение бодрости и энергии‚ улучшают общее самочувствие.

 Помогает контролировать массу тела, сжигая калории во время тренировки и повышая метаболизм. Положительно
влияют на углеводный обмен, нормализуя уровень глюкозы крови.Снижают содержание «плохого» холестерина в крови.

 Улучшает продолжительность и качество сна. Устраняет пробуждения среди ночи без применения лекарственных препаратов, вызывая у человека после физической нагрузки здоровую усталость.

Для предотвращения падений пожилым людям необходимо выполнять упражнения на равновесие в течение трех и более дней в неделю, для профилактики остеопороза и переломов следует выполнять силовые упражнения, задействовав основные группы мышц два и более дня в неделю.

Если пожилой человек не может выполнить рекомендуемый объем физической активности, следует делать упражнения, соответствующие его возможностям и состоянию здоровья.»

 

Фото:  freepik.com

