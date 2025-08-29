111

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой эндокринологии и гериатрии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук Светлана Булгакова:



«Физическая активность – это не просто модный тренд‚ а насущная необходимость для каждого человека‚ вне зависимости от возраста. Регулярные тренировки и активный образ жизни являются фундаментом здоровья‚ долголетия и высокого качества жизни. Отсутствие сбалансированной физической активности у людей старше 65 лет ускоряет процессы старения и усугубляет течение многих заболеваний.



Спорт оказывает многогранное положительное влияние на организм человека. А именно:



Позитивное действие на костно-мышечную систему. Регулярные физические упражнения способствуют развитию мышечной массы и увеличению плотности костной ткани‚ что особенно важно для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата‚ таких как остеопороз, саркопения.



Повышает гибкость и выносливость, улучшает координацию движений.Тренировки улучшают гибкость суставов и общую выносливость организма‚ что позволяет легче справляться с повседневными задачами. Улучшение координации движений способствует снижению риска падений.



Улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Физическая активность тренирует сердце‚ снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний‚ таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца.



Положительное влияние на когнитивные функции. Спорт стимулирует кровообращение в головном мозге‚ что способствует улучшению памяти‚ внимания и других когнитивных функций.



Улучшает настроение и снижает стресс. Физическая активность способствует выработке эндорфинов – гормонов счастья‚ которые помогают справиться со стрессом и улучшить настроение. Регулярные спортивные занятия дают ощущение бодрости и энергии‚ улучшают общее самочувствие.



Помогает контролировать массу тела, сжигая калории во время тренировки и повышая метаболизм. Положительно

влияют на углеводный обмен, нормализуя уровень глюкозы крови.Снижают содержание «плохого» холестерина в крови.



Улучшает продолжительность и качество сна. Устраняет пробуждения среди ночи без применения лекарственных препаратов, вызывая у человека после физической нагрузки здоровую усталость.



Для предотвращения падений пожилым людям необходимо выполнять упражнения на равновесие в течение трех и более дней в неделю, для профилактики остеопороза и переломов следует выполнять силовые упражнения, задействовав основные группы мышц два и более дня в неделю.



Если пожилой человек не может выполнить рекомендуемый объем физической активности, следует делать упражнения, соответствующие его возможностям и состоянию здоровья.»

Фото: freepik.com