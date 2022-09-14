Главный гастроэнтеролог региона: органы пищеварения — легкая мишень для воздействия алкоголя

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Главный внештатный специалист по гастроэнтерологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением гастроэнтерологии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, кандидат медицинских наук Татьяна Александровна Колесова:

- Употребление алкогольных напитков нарушает функционирование всего организма. Легкой мишенью для воздействия этилового спирта являются органы пищеварительной системы.

«Переработка» алкоголя происходит в печени, и, если этот орган когда-либо подвергался пагубному влиянию вирусов, бактерий, патологические изменения наступают очень быстро. Мышечные структуры начинают накапливать жирные кислоты на клеточном уровне, что приводит к нарушению обменного процесса и дистрофии печени. Так развивается алкогольный гепатоз.

На фоне этого заболевания у пациентов развивается атрофия мышц плечевого пояса, происходит увеличение живота в объеме, желтушное окрашивание кожи и слизистых оболочек. При регулярном употреблении спиртных напитков алкогольный гепатоз перерастает в гепатит, а гепатит — в цирроз печени. Это грозное заболевание, которое сопровождается тяжелыми осложнениями — кровотечениями, полинейропатией, поражением поджелудочной железы с развитием кальцифицирующего панкреатита и сахарного диабета, поражением миокарда и нервной системы.

Под воздействием алкоголя могут возникать поражения пищевода, желудка в виде эрозий и язв. Развивается воспаление поджелудочной железы — острый алкогольный панкреатит, — которое пациент, как правило, «обезболивает» алкоголем. Возникает полиорганная недостаточность, панкреонекроз, который несмотря на все усилия врачей-хирургов может завершиться летальным исходом.

К сожалению, пациенты не всегда осознают, какими последствиями для их здоровья может обернуться злоупотребление алкоголем. Если кто-то из ваших друзей и знакомых столкнулся с этой проблемой, вы можете сыграть огромную роль в судьбе близкого человека, своевременно указав ему на необходимость лечения.

Фото: минздрав СО