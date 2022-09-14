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Главный гастроэнтеролог региона: органы пищеварения — легкая мишень для воздействия алкоголя

14 сентября 2022 18:08
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«Переработка» алкоголя происходит в печени, и, если этот орган когда-либо подвергался пагубному влиянию вирусов, бактерий, патологические изменения наступают очень быстро. 

Главный внештатный специалист по гастроэнтерологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением гастроэнтерологии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, кандидат медицинских наук Татьяна Александровна Колесова:

- Употребление алкогольных напитков нарушает функционирование всего организма. Легкой мишенью для воздействия этилового спирта являются органы пищеварительной системы.

«Переработка» алкоголя происходит в печени, и, если этот орган когда-либо подвергался пагубному влиянию вирусов, бактерий, патологические изменения наступают очень быстро. Мышечные структуры начинают накапливать жирные кислоты на клеточном уровне, что приводит к нарушению обменного процесса и дистрофии печени. Так развивается алкогольный гепатоз.

На фоне этого заболевания у пациентов развивается атрофия мышц плечевого пояса, происходит увеличение живота в объеме, желтушное окрашивание кожи и слизистых оболочек. При регулярном употреблении спиртных напитков алкогольный гепатоз перерастает в гепатит, а гепатит — в цирроз печени. Это грозное заболевание, которое сопровождается тяжелыми осложнениями — кровотечениями, полинейропатией, поражением поджелудочной железы с развитием кальцифицирующего панкреатита и сахарного диабета, поражением миокарда и нервной системы.

Под воздействием алкоголя могут возникать поражения пищевода, желудка в виде эрозий и язв. Развивается воспаление поджелудочной железы — острый алкогольный панкреатит, — которое пациент, как правило, «обезболивает» алкоголем. Возникает полиорганная недостаточность, панкреонекроз, который несмотря на все усилия врачей-хирургов может завершиться летальным исходом.

К сожалению, пациенты не всегда осознают, какими последствиями для их здоровья может обернуться злоупотребление алкоголем. Если кто-то из ваших друзей и знакомых столкнулся с этой проблемой, вы можете сыграть огромную роль в судьбе близкого человека, своевременно указав ему на необходимость лечения.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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